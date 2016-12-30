5 توصيات جديدة تثري مؤتمر دبي الرياضي الدولي

رضا سليم ومراد المصري (دبي)

خرج مؤتمر دبي الرياضي الدولي الحادي عشر، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، بـ5 توصيات جديدة تضاف إلى قائمة التوصيات التي خرج بها المؤتمر على مدار النسخ الماضية، حيث وصل عددها إلى 129 توصية، ويقوم مجلس دبي الرياضي بتعميمها على الأندية، خاصة أندية دبي، ومتابعة تنفيذها.

ونظم مجلس دبي الرياضي المؤتمر على مدار يومين، تحت شعار «حوكمة كرة القدم الحديثة»، بمشاركة نخبة من قيادات وصناع القرار في الاتحادات الدولية والقارية والوطنية والأندية والمؤسسات الكروية، وكبار نجوم اللعب والتدريب والتحكيم، بقاعة الجوهرة بمدينة جميرا. ورصدت اللجنة العلمية بالمجلس، جميع التوصيات التي أقرها المشاركون في الحدث العالمي، وما تم طرحه من نقاش في جلسات وورش العمل التخصصية من قبل الخبراء والمهتمين والمعنيين وصناع القرار في عالم كرة القدم، وتم تنقيحها وبلورتها في 5 توصيات واعتمدتها اللجنة المنظمة للمؤتمر، في مقدمتها ترسيخ مبادئ «الحوكمة» لدى جميع أطراف منظومة الاحتراف في الشركات الرياضية، والتأكيد على زيادة الوعي بفوائد الحوكمة كأحد عوامل التطور والنجاح وجذب الاستثمارات، والتوصية الثانية، إرساء نظم الكفاءة والفعالية في إدارة الموارد البشرية والمالية، واعتماد أساليب الاكتفاء الذاتي والكفاءة المالية «الإنفاق المتعقّل» في المؤسسات الرياضية.

وطالبت التوصية الثالثة، بعمل قواعد إجرائية تستهدف ضمان تطبيق قواعد ومفاهيم الحوكمة في القطاع الرياضي لتعزيز النزاهة والشفافية والمسؤولية والعدالة والمساواة، فيما حثت التوصية الرابعة، المؤسسات الرياضية على وضع آليات فعالة لتنفيذ منهجيات مبادرتي مختبر الابتكار الرياضي، برفع الدعم الحكومي عن شركات كرة القدم في دبي بنهاية العام 2021، وبرنامج أبطال الأكاديميات بالتعاون مع القطاع الخاص، توافقاً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون عام 2017 عام الخير، واختتمت التوصيات بضرورة ربط المؤسسات الرياضية بخطط التنمية المستدامة واستشراف المستقبل وفقاً لرؤية دبي 2021.

يذكر أن المؤتمر شارك فيه 22 من الشخصيات العالمية والعربية ونجوم الساحرة المستديرة، في مقدمتهم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، وفيكتور مونتالياني رئيس اتحاد الكونكاكاف لكرة القدم، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، كما شارك النجم العربي محمد صلاح للمرة الأولى، والكاميروني صمويل إيتو والنجم السابق خافيير زانيتي لتقديم تجاربهم الناجحة في عالم الاحتراف.