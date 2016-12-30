الفجيرة (الاتحاد)

استضافت «دلسكو» و«ميناء الفجيرة» جلسة تدريب حول الريادة في مجال السلامة، وذلك بمشاركة عدد كبير من العاملين في القطاعات الصناعية على امتداد الإمارات العربية المتحدة.

وتنسجم هذه الخطوة مع نهج الدولة عموماً في الالتزام التام بمعايير السلامة الدولية عبر جميع قطاعات الصناعة والتصنيع، وكذلك سعيها لتلافي الحوادث بصورة تامة في أماكن العمل.

وتماشياً مع الجهود الحثيثة التي تبذلها مختلف القطاعات الصناعية في الفجيرة للارتقاء بثقافة السلامة في الإمارة، جمعت الجلسة التي انعقدت مؤخراً تحت مظلتها عدداً من مسؤولي «ميناء الفجيرة» والعديد من الشخصيات المرموقة في قطاع التصنيع.

ومكّنت هذه الجلسة المشاركين، والذين تجاوز عددهم 45 مشاركاً من القطاع في الدولة، من اكتساب المعرفة التي ينشدونها لتحقيق الريادة في ممارسات ومعايير الاستدامة ضمن شركاتهم، إضافةً إلى تزويدهم بالأدوات الملائمة لتعزيز معايير السلامة الصناعية.