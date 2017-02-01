حضور قوي للشاعرات في أولى حلقات «أمير الشعراء»

أبوظبي (الاتحاد)

من عاصمة الشعر والثقافة أعلن الإعلامي والشاعر المعروف عارف عمر أمس الثلاثاء عن بدء رحلة البحث عن سابع أمراء الشعر من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، في موسم يُبشر بقوة المنافسة وروح التحدّي، وذلك من خلال الحلقة التسجيلية الأولى التي تمّ بثها عبر قناة الإمارات وقناة بينونة، والتي عرضت لتفاصيل لقاءات الشعراء الـ150 مع لجنة تحكيم برنامج أمير الشعراء على مدى أربعة أيام، كانت حافلة بالاختبارات والتقييمات، ومتميزة بما حملته من مواقف ولحظات حالمة للشعراء المشاركين، ومهمة شاقة لأعضاء اللجنة بهدف اختيار الأفضل.

وبينما اقتنع الشعراء بقرارات التحكيم، أبدى أحدهم اعتراضه بشدّة على قرار عدم إجازته للمرحلة اللاحقة، كما تضمّنت الحلقة الكثير من المفاجآت والإثارة من بينها مشاركة شاعر من غينيا طالب بأن تضم لجنة التحكيم في عضويتها الموسم المقبل وجهاً نسائياً.

وعرضت الحلقة في البداية لآراء لجنة التحكيم، حيث رأى الدكتور صلاح فضل أن أمير الشعراء لا بدّ أن يكون صانع لغة ومُبدع صورة وناثر سحر وجاذبية، لكن كم هو عظيم ومسكين من يظفر باللقب، عظيم لأنه وصل إلى الذروة بين شباب الشعراء، ومسكين لأن عليه أن يحتفظ بقامة شعرية عالية بقية حياته.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالملك مرتاض أن الشعر هو كل شيء، ونرجو أن يكون أمير الشعراء في هذا الموسم أميراً عظيماً، وقال: «أنا سأبحث عن هذا الأمير بالشمعة تحت وهج الشمس».