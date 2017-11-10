30 ألف متطوع يتأهلون للمرحلة النهائية في «تحدي الترجمة»

دبي (الاتحاد)

تأهل 30 ألف متطوع للمرحلة النهائية لـ «تحدي الترجمة»، المندرج تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، من أصل نحو 51 ألف شخص تقدموا للتطوع في المبادرة من 55 دولة حول العالم.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قد أطلق «تحدي الترجمة» في سبتمبر الماضي لإنتاج 5000 فيديو تعليمي في مواد العلوم والرياضيات من رياض الأطفال وحتى الصف 12 بواقع 11 مليون كلمة في عام واحد.

وقد بلغت نسبة المتقدمين لترجمة المواد العلمية 50% من عدد المتقدمين الكلي، و21% للتعليق الصوتي، و12% لمونتاج الفيديوهات، فضلاً عن 17% للدعم الإعلامي. في حين سجل حاملو درجة البكالوريوس 52% من إجمالي المتأهلين، و10% لحاملي درجة الدبلوم، و16% لحملة الثانوية العامة و17% للماجستير، و4% لحاملي درجة الدكتوراه.

وقد احتلت العلوم العامة النسبة الأكبر من طلبات الترجمة بواقع 58%، تلتها الرياضيات بنسبة 16%، و13% للأحياء، و12% للفيزياء، و10% للكيمياء، و6% للجيولوجيا.