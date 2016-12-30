«إينـوك»: 100% نسبة السيطرة على الحرائق في الربع الثالث

دبي (الاتحاد)

كرمت شركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك»، موظفيها الذين كان لدأبهم والتزامهم الكبير دور جوهري في السيطرة على 100% من حوادث الحرائق بحلول الربع الثالث من 2016 ضمن كل منافذ التجزئة التابعة لها.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك» في بيان أمس: «تأتي سلامة عملائنا وموظفينا في مقدمة أولوياتنا على الإطلاق، ونحرص على تزويد كوادرنا، ضمن محطات الخدمة، بالبرامج التدريبية التي تخول لهم اتباع أفضل الممارسات والإجراءات المتعلقة بمعايير البيئة والصحة والسلامة، ونتطلع من خلال تكريم موظفينا إلى التعبير عن تقديرنا العميق للجهود التي يبذلونها لتحقيق أهداف المجموعة في هذا المجال، والتزامهم الراسخ بسلامة العملاء والأصول والموظفين».

وكانت «إينوك» قد وقعت اتفاقية مع الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي منذ 2011، لاستخدام منشأتها التدريبية في العوير لتدريب الكوادر العاملة في محطات الخدمة، وذلك لالتزامها الراسخ بأعلى معايير البيئة والصحة والسلامة.

وحدثت مركز التدريب عام 2014 عبر إضافة منشأة تدريبية جديدة تولت «إينوك» بناءها خصيصاً لتدريب فرق عملها.

وصُمم المركز لتحسين الاستجابة للحرائق في بيئة واقعية تتضمن أنظمة المحاكاة ونموذجاً للمصفاة، إضافة إلى نموذج لساحات التزود بالوقود لتمكين تعامل فريق العمل مع كل حالات الطوارئ. وشمل التدريب أكثر من 3 آلاف من موظفي محطات الخدمة خلال العامين الماضيين، ما أثمر عن استجابة نموذجية للحرائق ضمن كل منافذ شبكة محطات خدمة «إينوك» البالغ عددها 113 محطة.

ويتعاون خبراء مكافحة الحرائق في «إينوك» عن كثب مع الإدارة العامة للدفاع المدني لتقديم برامج تدريبية متخصصة لمواجهة الحرائق والحالات الطارئة، وإدارة الحوادث المرتبطة بها بكفاءة عالية.

وتقام برامج التدريب بصورة دورية في منشأة الإدارة العامة للدفاع المدني، وتركز على ثلاثة مستويات، وهي: المشرفون (الاستجابة للطوارئ)، وعاملو مرافق التزويد بالوقود ضمن المساحات المفتوحة والمغلقة (الاستجابة الأولية للحرائق)، ومسؤولو إخماد الحرائق في مساكن الموظفين. وتقدّم مجموعة «إينوك» من خلال محفظة عملياتها خدمات رائدة لآلاف العملاء في 60 سوقاً، وتوظف أكثر من 9 آلاف موظف.