«أدنوك للتوزيع» تفتتح 4 محطات في المنطقة الغربية العام المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تخطط شركة «أدنوك للتوزيع» لافتتاح 4 محطات جديدة في المنطقة الغربية خلال عام 2017، تغطي مناطق مدينة زايد، الطريق الواصل بين مدينة زايد وجزيرة أبو الأبيض، وغياثي، وداخل مدينة المرفأ، بحسب المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة.

وقال الراشدي، في بيان أمس بمناسبة افتتاح الشركة لمحطتها الجديدة «براكة» الواقعة على طريق أبوظبي - السلع، وبالقرب من محطة براكة للطاقة النووية، إن أدنوك للتوزيع ملتزمة بتعزيز وجودها الجغرافي في مختلف مناطق الدولة.

وأضاف: «بافتتاح هذه المحطة، يرتفع عدد محطات الخدمة العاملة في المنطقة الغربية لإمارة أبوظبي إلى 34 محطة».

وأردف قائلاً: «نحرص في ’أدنوك للتوزيع‘ عند تنفيذ مشاريعنا التوسعية على تنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق أعلى مستوى من التميز في تقديم خدمات تثري حياة المجتمع وتلبي متطلبات الدولة من الطاقة وتدعم مسيرة التنمية المستدامة، الأمر الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الخطط التوسعية».

وأضاف: يأتي افتتاح هذه المحطة تأكيداً لالتزام الشركة بتنفيذ خطتها الاستراتيجية التوسعية والهادفة إلى مواكبة حركة النمو الاقتصادي والعمراني الذي تشهده دولة الإمارات.

وحضر حفل افتتاح المحطة محمد حمد بن عزّان المزروعي وكيل ديوان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، وعبدالله سالم الظاهري مدير دائرة المبيعات والتسويق في شركة «أدنوك» وعدد من مسؤولي شركة أدنوك للتوزيع.

وعلى مدار 24 ساعة، تقدم محطة خدمة «براكة» باقة متنوعة من الوقود تشمل إي بلس 91 وخصوصي 95 وسوبر 98، إضافة إلى الديزل الصديق للبيئة، بينما يجري العمل حالياً على استكمال متطلبات توفير وقود الغاز الطبيعي للمركبات، حيث تقدم المحطة خدماتها البترولية عبر 8 جزر و14 مضخة. ويتمكن عملاء «أدنوك للتوزيع» من الاستفادة من مجموعة خدمات مصاحبة للخدمات البترولية في محطة خدمة «براكة»، تشمل تبديل الزيوت والغسيل الآلي للسيارات، فضلاً عن متجر واحة أدنوك ومطعم للوجبات السريعة، ومستودع لأسطوانات الغاز المسال، والمسجد.

وتضم المحطة في المستقبل القريب ورشة مصغرة لتصليح السيارات، وجهازي الصراف الآلي والدفع الآلي.