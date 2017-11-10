خبرات السرد المتحفي في «فن أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت أمس الأول أمام الجمهور فعاليات برنامج «فن أبوظبي» العام في نسخته التاسعة التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في المنطقة الثقافية بمنارة السعديات.
ويتيح المعرض أمام الزوار برنامجاً فنياً متنوعاً يتضمن سلسلة من جلسات الحوار الثقافية والعروض الفنية الحية. ويقدم «فن أبوظبي» العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية التي تثري تجربة زواره إلى جانب الاطلاع على أعمال فنية حديثة ومعاصرة من إبداعات فنانين مشاهير وناشئين تقدمها صالات العرض الفنية المشاركة من العديد من الدول.
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وافتتح البرنامج بجلسة حوارية تحت عنوان «دور المؤسسات الخاصة والمجموعات الفنية العامة» بمشاركة الفنان أوليفييه موسيت والقيم الفني هيرفيه ميكايلوف ومحمد أفخامي مقتني أعمال فنية وديبورا نجار مؤسس شريك لمؤسسة جان بول نجار للفن المعاصر ومدير الشبكة العالمية للمتاحف الخاصة وفينيشيا بورتر مشرف مساعد وقيم فني في قسم الفن المعاصر والإسلامي بالشرق الأوسط في المتحف البريطاني.وناقشت الجلسة العوامل المشتركة والمميزة لدور كل من المؤسسات الخاصة والمجموعات الفنية العامة.
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كما شارك الجمهور في أول ورشة عمل إبداعية تفاعلية مصممة خصيصاً له والتي تلبي التوجهات والميول الفنية لكل من الصغار والكبار.