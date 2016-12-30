حصاد 2016 الفني.. تفوق إماراتي وانتعــــــــاش سينمائي ورحيل نجوم

تامر عبد الحميد (أبوظبي) - سعيد ياسين (القاهرة)

2016.. كان عاماً حافلاً بالإنجازات الفنية في الإمارات بالتحديد والخليج بصفة عامة، حيث شهدت الساحة العديد من الإنتاجات السينمائية أو الدرامية أو الغنائية التي حققت رواجاً كبيراً على الصعيدين المحلي والعربي، وكانت «حديث الساعة» بين الناس، خصوصاً أن مبدعيها قدموا أفكاراً جديدة وجريئة بمضمون مختلف وتقنيات حديثة تواكب العصر، ما جعل الموسم الفني لهذا العام متميزاً، الأمر الذي دفع الكثير من صناع الفن على الاستمرارية في تحقيق الإنجازات، وتقديم أعمال أكثر نجاحاً في العام الجديد.

«الاتحاد» ترصد «بانوراما الحصاد الفني» لعام 2016 وتسلط الضوء على أبرز الأعمال الفنية التي قدمت في هذا العام.

طفرة السينما الإماراتية

2016 عام الإنتاجات الإماراتية في عالم السينما، إذ تم إنتاج العديد من الأفلام التي حققت انتشاراً كبيراً، وشاركت في أهم المهرجانات المحلية والعربية، وكذلك العالمية، لتعبر الإمارات من خلالها في عالم الفن السابع من نطاق المحلية إلى العالمية، ومن بين أهم هذه الأعمال التي تم إنتاجها، فيلم «المختارون» للمخرج علي مصطفى الذي شارك في العديد من المهرجانات المحلية والدولية، وفيلم «ضحي في أبوظبي» للمخرج راكان الذي حقق مراتب متقدمة في شباك التذاكر، و«الرجال فقط عند الدفن» للمخرج عبد الله الكعبي، و«ساير الجنة» للمخرج سعيد سالمين المري الذي حصد العديد من الجوائز المحلية والدولية، و«انتظار» للمخرجين هاني الشيباني وخالد علي و«ليزا» للمخرج أحمد زين و«قطرة دم» للمخرج ناصر التميمي، وفيلم «هجولة» لمحمد المرزوقي الذي عرض قضية الشباب مع سباق السيارات والسرعة الزائدة، إلى جانب الفيلم الوثائقي «سبارتا الصغيرة» للمخرج منصور اليبهوني الظاهري الذي حصد نسبة متابعة كبيرة فاقت كل التوقعات سواء في السينما أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.