كنوز ثقافية.. وإقبال على كتب تاريخ شبه الجزيرة العربية

الشارقة (الاتحاد)

* مثلت حفلات توقيع كتب المؤلفين الناشئين والشباب، التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض، مناسبة لبعض هؤلاء الكتّاب لمشاركة عائلاتهم فرحة صدور كتبهم الأولى، حيث لوحظ وجود تجمعات عائلية كبيرة عند «ركن التوقيع» بالمعرض أثناء توقيع هذه الكتب.

* شهدت مؤلفات الروائيين الكبار في أميركا الجنوبية، مثل غابرييل غارسيا ماركيز، وإيزابيل الليندي، وخورخي لويس بورخيس، وماريو بارغاس يوسا، تراجعاً نسبياً في المبيعات الإجمالية لدور النشر المشاركة، على حساب الروايات المترجمة عن اللغات الأوروبية والآسيوية، التي بدأت تجذب شرائح جديدة من القراء.

* عرضت مؤسسة دار الهلال المصرية في جناحها كنوزاً ثقافية من المجلات والكتب التي يزيد تاريخ بعضها على 100 عام بأسعار زهيدة، وتضمنت مؤلفات كبار الأدباء المصريين والعرب في القرن العشرين، وإصدارات مصورة لكثير من الأحداث التي مرت بها مصر والعالم العربي، إلى جانب مجلدات أهم مجلات الأطفال في العقود الخمسة الأخيرة.

* حظيت دور النشر المتخصصة بالإصدارات التاريخية، وخصوصاً تاريخ شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، بإقبال كبير من قبل الزوار الذين حضر بعضهم من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، لاقتناء أحدث هذه المؤلفات، كما سجلت كتب الأنساب، وتاريخ القبائل، وعادات سكان الصحراء، والمدن المنسية والمفقودة اهتماماً لافتاً حسب ما أكده عدد من الناشرين.

* استحقت الدور الكويتية المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب لقب «دور النشر الشابة» بلا منازع، سواءً على مستوى الإصدارات التي حملت معظمها أسماء مؤلفين جدد من الجيل الشاب، أو فرق المبيعات في أجنحة هذه الدور.

* ظهرت زيادة واضحة في الإصدارات العلمية المترجمة عن اللغات الأجنبية، ضمن جهود بعض دور النشر في «تعريب العلوم»، وخصوصاً في جناحيّ مشروع كلمة بأبوظبي، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وتميزت هذه المؤلفات بجودتها العالية على صعيد الترجمة، والتحرير، والطباعة.