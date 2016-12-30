«السوشي» طبق من ذهب

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

السوشي طعام ياباني اكتشف منذ أكثر من 4000 عام قبل الميلاد، وبات منتشراً في جميع أقطاب العالم، يحتوي بشكل أساسي على ورقة النوري (نوع من الطحالب) والأرز المطبوخ مع القليل من خل الأرز. أما المكونات التي يمكن أن ترافقه فهي عبارة عن مأكولات بحرية، أو فاكهة استوائية أو أنواع متعددة من الخضراوات كالخيار والجزر.

وتقول جيسيكا البايع، أخصائية تغذية من مركز لايف لي، إن «الكابا ماكي» يعتبر من أبسط أنواع السوشي فهو يحتوي على الخيار والأرز والنوري، مشيرة إلى أن كل قطعة منه توازي 23 وحدة حرارية. أما الخيارات، التي تحتوي على الأسماك بما في ذلك التونا والسلمون كالماغورو رول، فكل قطعة منها تحتوي 30 سعرة حرارية.

وتوضح أن سوشي «كاليفورنيا» يتميز باحتوائه على الخيار، والكراب، والمانجو أو الأفوكادو، والنوري والأرز، وكل قطعة منها عبارة عن 50 وحدة حرارية. أما «فيلادلفيا رول» فتتكون بشكل أساسي من الجبنة القابلة للدهن، وسمك السلمون، والأرز، والخيار، والطحالب، والنوري وكل قطعة منها تعادل62 وحدة حرارية. أما القطع المقلية «كتمبورا القريدس» فتحتوي على ما يوازي 74 سعرة حرارية للقطعة الواحدة.

وتقول إن عدد السعرات الحرارية في قطع السوشي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمحتوياتها. فقد يعتقد معظم الأفراد أنها لا تحتوي على الوحدات الحرارية نظراً لصغر حجمها، بيد أن ذلك بعيد كل البعد عن الواقع.