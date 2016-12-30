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يأخذ الجمهور إلى ستديوهات مومباي

«بوليوود بارك دبي».. ترفيه بنكهة هندية
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تاريخ النشر: الجمعة 30 ديسمبر 2016

نسرين درزي (أبوظبي)

تودع المدينة الترفيهية «دبي باركس أند ريزورتس» السنة باحتفالات إطلاق أول متنزه ترفيهي مستوحى من أفلام بوليوود في المنطقة. ومعه تضاف وجهة عالمية إلى قائمة المرافق السياحية المتفردة في الإمارة. وهذه المرة من خلال نجوم السينما الهندية الذين يطلون عبر فقرات اللعب ومنصات العروض ثلاثية ورباعية الأبعاد، مع أكثر من 16 لعبة ترفيهية و20 عرضاً حياً يومياً تمتد عبر 1,7 مليون قدم مربعة.

زوار المكان سوف يفاجأون بتصاعد وتيرة التشويق والإثارة واصطحابهم في رحلة غير مسبوقة إلى ستديوهات التصوير في بوليوود. مع فرصة المشاركة في صناعة واحد من أفضل الأفلام التي أنتجت في بوليوود وهو «زينداجي نا ميليجي دوبارا».

خيارات متعددة

الجولة في «بوليوود باركس دبي» الواقع على شارع الشيخ زايد بالقرب من مشروع «نخلة جبل علي» لا تشبه زيارة المدن الترفيهية الأخرى لا في التصميم ولا فيما يمكن أن يتوقعه الجمهور. إذ بمجرد العبور من البوابة العملاقة يحضر شعور بالوجود في قلب أرقى شوارع مومباي، وتحديداً المؤدية إلى استديوهات التصوير التي تتحول في لحظات إلى حديث المدينة. ومن داخل المتنزه الساحر تحظى العائلات بعدة خيارات لخوض تجارب متفردة والتنقل بين موقع وآخر كمن يسافر على بساط الريح. وهنا تتوزع ضمن المدينة الفسيحة 5 مناطق استكشافية تكمل إحداها الأخرى بدءاً من «بوليوود بوليفارد»، و«رويال بلازا» إلى «راستك رافين»، و«مومباي تشوك»، و«بوليوود فيلم استوديوز». وتضم الأخيرة قاعة «هول أوف هيروز» التي تروي أمجاد أشهر الأسماء في عالم بوليوود، حيث يتحول المتفرج إلى نجم سينمائي تسلط عليه الأضواء.

وبالنظر إلى مجموعة الألعاب الترفيهية التي يوفرها المتنزه، فهي بالمجمل مستوحاة من أشهر أفلام بوليوود. مع إضافات مبتكرة تدخل عامل التشويق إلى لقطات من أفلام: «دون»، «لاجان»، «شولاي»، «كريش» و«را. ون». وكلها تجارب فعلية تجذب الجمهور إلى مشاهد الحركة والتفاعل من خلال الألعاب ثلاثية ورباعية الأبعاد. أما الموقع الأكثر استقطاباً في المتنزه، فهو مسرح راج محل الذي يعد القلب النابض للمدينة البوليوودية وأول مرفق من نوعه في المنطقة. وفيه تجتمع عناصر الإبهار المشهدي من خلال قائمة استعراضات فلكلورية آسرة يعمل على إنجاحها فريق عمل متخصص. وتشكل طاعم المتنزه استراحة شيقة لخوض تجارب المطبخ الهندي ومن ثم التجول على المنافذ التجارية التي تبيع منتجات مستوحاة من الأفلام. ... المزيد
     
 

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