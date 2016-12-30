«بوليوود بارك دبي».. ترفيه بنكهة هندية

نسرين درزي (أبوظبي)

تودع المدينة الترفيهية «دبي باركس أند ريزورتس» السنة باحتفالات إطلاق أول متنزه ترفيهي مستوحى من أفلام بوليوود في المنطقة. ومعه تضاف وجهة عالمية إلى قائمة المرافق السياحية المتفردة في الإمارة. وهذه المرة من خلال نجوم السينما الهندية الذين يطلون عبر فقرات اللعب ومنصات العروض ثلاثية ورباعية الأبعاد، مع أكثر من 16 لعبة ترفيهية و20 عرضاً حياً يومياً تمتد عبر 1,7 مليون قدم مربعة.

زوار المكان سوف يفاجأون بتصاعد وتيرة التشويق والإثارة واصطحابهم في رحلة غير مسبوقة إلى ستديوهات التصوير في بوليوود. مع فرصة المشاركة في صناعة واحد من أفضل الأفلام التي أنتجت في بوليوود وهو «زينداجي نا ميليجي دوبارا».

خيارات متعددة

الجولة في «بوليوود باركس دبي» الواقع على شارع الشيخ زايد بالقرب من مشروع «نخلة جبل علي» لا تشبه زيارة المدن الترفيهية الأخرى لا في التصميم ولا فيما يمكن أن يتوقعه الجمهور. إذ بمجرد العبور من البوابة العملاقة يحضر شعور بالوجود في قلب أرقى شوارع مومباي، وتحديداً المؤدية إلى استديوهات التصوير التي تتحول في لحظات إلى حديث المدينة. ومن داخل المتنزه الساحر تحظى العائلات بعدة خيارات لخوض تجارب متفردة والتنقل بين موقع وآخر كمن يسافر على بساط الريح. وهنا تتوزع ضمن المدينة الفسيحة 5 مناطق استكشافية تكمل إحداها الأخرى بدءاً من «بوليوود بوليفارد»، و«رويال بلازا» إلى «راستك رافين»، و«مومباي تشوك»، و«بوليوود فيلم استوديوز». وتضم الأخيرة قاعة «هول أوف هيروز» التي تروي أمجاد أشهر الأسماء في عالم بوليوود، حيث يتحول المتفرج إلى نجم سينمائي تسلط عليه الأضواء.