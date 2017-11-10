مذكرة تفاهم لتعزيز المحتوى التعليمي الإلكتروني للطلبة

الاتحاد (دبي)
أبرمت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بهدف إثراء المحتوى الإلكتروني الذي تتيحه الوزارة عبر منصة «دارفة» التفاعلية، ورفد المكتبة الإلكترونية الخاصة بالوزارة بمجموعة من الإصدارات القيمة التي تساهم في تطوير معارف الطلبة.
وقع المذكرة معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، وجمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك يوم أمس الأول، في منصة الوزارة المشاركة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.
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وأثنى معالي حسين الحمادي على جهود مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية مثلى وعصرية تواكب آخر المستجدات التقنية في مجالات التعليم، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على مجمل الجهود المبذولة لتطوير المنظومة التعليمية في الدولة.
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بدوره، أعرب جمال بن حويرب، عن حرص المؤسسة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارة التربية والتعليم، للخروج بمبادرات ومشاريع خلاقة تساهم في دعم مسارات نشر وإنتاج المعرفة، وتستثمر التكنولوجيا الحديثة في مجال النشر الرقمي لخدمة مختلف فئات المجتمع وتقديم منصات معرفية متطورة.