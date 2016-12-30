رواد «التواصل الاجتماعي».. صوت الإنسانية العابر للحدود

أحمد النجار (دبي)

مع انشغال كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بث منشورات سطحية ومواد تجارية وتسويقية لا تتبنى أي رسائل هادفة، ولا قيماً سامية ولا موضوعات إنسانية، هناك رواد حقيقيون استطاعوا توظيف منابرهم ومنصاتهم ومنشوراتهم الإلكترونية والصوتية التوثيقية والمباشرة في إطلاق مبادرات وإقامة حملات وتنظيم زيارات خاصة تنتصر للإنسان في كل مكان، وتوفر له قوته ومأواه، وتذود عنه وتسد حاجته ورمق جوعه، من دون أن يغفل هؤلاء المؤثرون أهمية دورهم الاجتماعي في توجيه الرأي العام، وتصدير سلوكات نبيلة تدعو للتسامح والتصالح والتعايش تحت مظلة العمل الإنساني.

فيديوهات إيجابية

«نشبت ضدي حرب ضروس حين فتحت حساباً على سناب شات، وتعرضت لانتقادات من المقربين، ولكن بعد 48 ساعة استطعت تحديد شخصيتي على هذه المنصة، ثم تلقيت دعماً رفيعاً من شخصيات، شجعوني على الاستمرار لإيمانهم بما أحمله من رسائل هادفة تحمل صبغة اجتماعية وقيماً إنسانية رفيعة»، هكذا بدأ خالد الخالدي شاعر وناشط اجتماعي إماراتي مشواره على تطبيق «سناب شات»، مشيراً إلى أن أي نجم تواصل اجتماعي يجب أن يكون مؤثراً بإيجابية، وقدوة لأبناء مجتمعه، ويتعامل مع جمهوره بإنسانية، وأن يكون مسؤولاً عن منشوراته، وفطناً لما يحدثه وقعها من تأثير في القيم والأخلاق والسلوك، مضيفاً أن رائد التواصل الاجتماعي يجب أن يكون إنساناً ينبض بالطيب من الكلام والمنشورات التي تدعو إلى التمسك بالعادات والتقاليد والهوية، وتعزيز الترابط والتآخي واللحمة الوطنية، وأن يستغل شهرته في فعل الخير والتربية السليمة وإماطة الأذى وتوجيه الناس لما ينفعهم ويفيدهم. ويوضح الخالدي «تقتصر مسؤوليتي في حسابي على «سناب شات» على تسجيل فيديوهات تهذب النفوس وتنتصر للحق، وترفع شعار الحب والسلام، فعلى الرغم من أن «سناب شات» لم يضيف لي شيئاً سوى محبة الناس الذين عرفوا معدني وطبعي وتعاملي مع من حولي ببساطتي وسجيتي إلا أن ذلك يعني لي الكثير».

وفي ندوتها «قوة التواصل المباشر»، التي قدمتها خلال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي انعقدت مؤخراً بدبي، قالت الفنانة بلقيس، إن الناشط يجب أن يتبنى هدفاً إنسانياً واجتماعياً على منصته في «سوشيال ميديا»، ويجب أن تلغى الصورة النمطية حول أن المشاهير سطحيون ولا يتبنون أي قضية أو يطوعون حساباتهم في العمل الإنساني، وأنهم يلهثون فقط وراء الشهرة على حساب متابعيهم، معتبرة أن الكلمة التي يقولها الفنان على حسابه هي أمانة ومسؤولية يجب أن يتحمل عاقبتها. وترى أن هؤلاء السطحيين سواء فنانين أو ناشطين مؤثرين، ممن لا يحملون أي رسالة ولا قيماً، يجب تحجيم ظهورهم وإيقاف التعامل معهم إعلامياً. ويجب أن يتم إقصاؤهم من المشهد الفني والاجتماعي.