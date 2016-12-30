رواد «التواصل الاجتماعي».. صوت الإنسانية العابر للحدود

أحمد النجار (دبي)
مع انشغال كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بث منشورات سطحية ومواد تجارية وتسويقية لا تتبنى أي رسائل هادفة، ولا قيماً سامية ولا موضوعات إنسانية، هناك رواد حقيقيون استطاعوا توظيف منابرهم ومنصاتهم ومنشوراتهم الإلكترونية والصوتية التوثيقية والمباشرة في إطلاق مبادرات وإقامة حملات وتنظيم زيارات خاصة تنتصر للإنسان في كل مكان، وتوفر له قوته ومأواه، وتذود عنه وتسد حاجته ورمق جوعه، من دون أن يغفل هؤلاء المؤثرون أهمية دورهم الاجتماعي في توجيه الرأي العام، وتصدير سلوكات نبيلة تدعو للتسامح والتصالح والتعايش تحت مظلة العمل الإنساني.
فيديوهات إيجابية
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وفي ندوتها «قوة التواصل المباشر»، التي قدمتها خلال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب التي انعقدت مؤخراً بدبي، قالت الفنانة بلقيس، إن الناشط يجب أن يتبنى هدفاً إنسانياً واجتماعياً على منصته في «سوشيال ميديا»، ويجب أن تلغى الصورة النمطية حول أن المشاهير سطحيون ولا يتبنون أي قضية أو يطوعون حساباتهم في العمل الإنساني، وأنهم يلهثون فقط وراء الشهرة على حساب متابعيهم، معتبرة أن الكلمة التي يقولها الفنان على حسابه هي أمانة ومسؤولية يجب أن يتحمل عاقبتها. وترى أن هؤلاء السطحيين سواء فنانين أو ناشطين مؤثرين، ممن لا يحملون أي رسالة ولا قيماً، يجب تحجيم ظهورهم وإيقاف التعامل معهم إعلامياً. ويجب أن يتم إقصاؤهم من المشهد الفني والاجتماعي.
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