محمد بن زايد: علاقات الإمارات وفرنسا قوية وتاريخية

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مع فخامة إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا الصديقة علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، ومجمل القضايا والتطورات في المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بينهما أمس، في العاصمة أبوظبي، وحضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا في مختلف المجالات وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متينة ومصالح استراتيجية مشتركة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي، وحضوره لافتتاح متحف اللوفر أبوظبي الذي يعد أحد دعائم وركائز العلاقات المتطورة بين البلدين وعنوانا آخر من عناوين الصداقة والتعاون القائم بينهما.