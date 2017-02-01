سعيد بن طحنون يلتقي مؤلف كتاب «العوامر سيرة وتاريخ وديوان»

العين (وام)
استقبل معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس الأول، في قصره بمدينة العين، المؤرخ والشاعر الإماراتي محمد سيف بن نعيف العامري، الذي أهدى معاليه نسخة من كتابه الجديد «العوامر سيرة وتاريخ وديوان». وأثنى معاليه على الجهود التي بذلها المؤلف عبر إصداره، الذي أصبح مرجعاً للمكتبة الإماراتية، وأحد مصادر المدونين لتاريخ القبائل في المنطقة.
ولفت معاليه إلى أن الكتاب هو أيضاً إثراء لدواوين الشعر لما يتضمنه من قصائد إبداعية توزعت موضوعاتها بين حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، والمديح والثناء والخواطر.
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