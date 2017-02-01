سعيد بن طحنون يلتقي مؤلف كتاب «العوامر سيرة وتاريخ وديوان»

العين (وام)

استقبل معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس الأول، في قصره بمدينة العين، المؤرخ والشاعر الإماراتي محمد سيف بن نعيف العامري، الذي أهدى معاليه نسخة من كتابه الجديد «العوامر سيرة وتاريخ وديوان». وأثنى معاليه على الجهود التي بذلها المؤلف عبر إصداره، الذي أصبح مرجعاً للمكتبة الإماراتية، وأحد مصادر المدونين لتاريخ القبائل في المنطقة.

ولفت معاليه إلى أن الكتاب هو أيضاً إثراء لدواوين الشعر لما يتضمنه من قصائد إبداعية توزعت موضوعاتها بين حب الوطن والولاء لقيادته الرشيدة، والمديح والثناء والخواطر.

وشدد الشيخ سعيد بن طحنون على أهمية البحث المتواصل في التراث الشعبي والمعارف الإنسانية، التي تفيد جيل اليوم والأجيال القادمة. متمنياً للكاتب دوام التوفيق والنجاح. من جهته، وجه محمد سيف بن نعيف شكره وتقديره لمعالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان على اهتمامه بالثقافة ورعايته لفعاليات الفنون والآداب والتراث في مدينة العين، مشيراً إلى أن المهمة ليست سهلة أمام من يحاول تأريخ مرحلة ما من الزمن برجالها وأحداثها، إذ يجب على المؤرخ أن يتحرى حقائق الأمور ويتوخى الأمانة ويدونها بدقة وموضوعية.