«دولي الجودو» يشيد بتنظيم «أبوظبي جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي أقيمت من 26 إلى 28 أكتوبر الماضي، برقية تهنئة وشكر من المجري ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، عبر فيها عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي أعطت العالم درساً في روح التسامح والمحبة التي تتمتع بها إمارات الخير والسلام، بعد أن نجحت في توفير أقصى درجات النجاح للبطولة التي شهدت مشاركة 47 دولة، تنافس ممثلوها بشرف داخل البساط، وتجولوا بحرية في إمارات الدولة في أمن وأمان من دون مرافقين، مما يؤكد السمعة الطيبة التي تتمتع بها عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي التي تحتضن البطولة العاشرة في أكتوبر 2018 في ثوب جديد.

وبعث محمد بن ثعلوب الدرعي برسالة شكر لرئيس وأعضاء الاتحاد الدولي على هذه المشاعر، مؤكداً أن ما تحقق خلال النسخة التاسعة ما كان له أن يتحقق لولا دعم القيادة الرشيدة، والرعاية الكريمة للبطولة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ورعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، لحفل الافتتاح، مما أعطى البطولة زخماً وانطباعاً رائعاً، كان مكان إشادة من الجميع.

وشكر محمد بن ثعلوب الجهات التي ساهمت في تأمين فرص النجاح للبطولة، وفي مقدمتها مجلس أبوظبي الرياضي، والوزارات والدوائر والمؤسسات، وأبوظبي للإعلام، ووسائل الإعلام المحلية والعالمية كافة التي كانت بحجم الحدث، بجانب جهود أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة التي لم يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص في مختلف التخصصات، مما ساهم في خروج فعاليات البطولة بشكل رائع كما خطط له، وكان مكان إشادة وتقدير من الجميع.