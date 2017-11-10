النادي يطلب حيثيات قرار لجنة الأحداث بـ «الطائرة» العين يتمسك بحقه ويؤكد ثقته بالاتحاد



تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017 عبدالله عامر (العين) أكد عبدالله الدرمكي نائب رئيس شركة نادي العين للألعاب المصاحبة أن النادي متمسك بعدم التفريط في حقه بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة وعدم إعادة المباراة النهائية التي فاز بها العين 3 - 1. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالنادي مساء أمس بقاعة المؤتمرات باستاد خليفة بن زايد للكشف عن بعض الأمور المتعلقة بقرار لجنة الأحداث بإعادة المباراة قبل أن يتقدم بني ياس باحتجاج للاتحاد الذي شكل لجنة لبحث الشكوى ومن ثم رفع الأمر للاتحاد الدولي الذي أقر بعدم صحة واقعة التبديل الاستثنائي التي حدثت أثناء اللقاء. وقال الدرمكي: العين يجب أن يبدي رأيه بشكل كامل ويطلب من الاتحاد إمداده بحيثيات القرار التي صدر بإعادة المباراة والمتضمنة للمراسلات التي تمت بين نادي بني ياس والاتحادين المحلي والدولي. واستغرب الدرمكي طريقة تحويل الموضوع للاتحاد الدولي للأخذ بمشورته وبقراره ومن ثم إرجاع اتخاذ القرار النهائي بناء على القوانين المحلية حيث كان من الأولى أن يتم اتخاذ القرار بناء على القوانين الدولية والتي لم نجد فيها ما يستوجب إعادة المباراة سوى توقف اللعب لمدة تزيد عن أربع ساعات وهو ما لم يحدث أثناء اللقاء. وتابع: العين طلب الحيثيات بعد أن علم باحتجاج بني ياس وقام بطلبها ولكن الرد لم يصل وتفاجأنا بالقرار الذي أصدرته لجنة الأحداث بالاتحاد بإعادة المباراة النهائية. وردا على سؤال عن القرار المنتظر من العين في حالة رفض الاتحاد المحلي وتمسكه بإعادة المباراة، قال الدرمكي: نبحث عن الحل ونثق في رئيس الاتحاد وجميع الأعضاء بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وإلا فإننا سنرفع الأمر برمته للاتحاد الدولي ومن ثم محكمة الكأس إن لزم الأمر ولكننا لا نتمنى أن تصل الأمور إلى نقطة بعيدة. وأوضح «علاقة العين بجميع الأندية علاقة لا تشوبها أي شائبة واليوم سنخوض أولى مبارياتنا في دوري الكرة الطائرة أمام بني ياس الذي تربطنا به علاقة وطيدة ومبنية على أسس واحترام ومباراة اليوم ليس لها علاقة بالأحداث، ونسأل الله التوفيق للجميع. 4 مباريات تدشن الدوري أسامة أحمد (دبي) تدشن 4 مباريات دوري الكرة الطائرة اليوم حيث يبدأ «الزعيم» حملة الدفاع عن اللقب من «دار الزين» بمواجهة نارية أمام بني ياس بعد تداعيات «واقعة الاستبدال الاستثنائي» في نهائي كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أولى بطولات الموسم، والذي ابتسم للبنفسج لتعيد لجنة الأحداث المباراة النهائية بسبب خطأ فني وقع فيه طاقم التحكيم بعد احتجاج «السماوي» لترفض شركة العين للألعاب الرياضية قرار اتحاد اللعبة الذي جعل بداية الموسم «فوق صفيح ساخن». وعُرفت لقاء العين وبني ياس بالإثارة وخصوصا أن الفريقين تقاسما آخر 4 ألقاب للدوري حيث يتوقع أن يقدم الفريقان مباراة قوية بعد أحداث النهائي التي ستلقي بظلالها على ضربة البداية في المشهد الثالث بعد فوز العين في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة ونهائي المسابقة فيما يسعى «السماوي». وتستضيف مدرسة الظهرة لقاء حتا وشباب الأهلي- دبي فيما يحل النصر ضيفاً على الجزيرة بينما تستضيف «زعبيل» لقاء الوصل وعجمان.