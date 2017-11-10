توصيات مهمة لتطوير الفرسان

أبوظبي (الاتحاد)

قدم المؤتمر العالمي لـ «أم الإمارات» لمدارس تطوير وتنمية مهارات الفرسان، الذي أقيم يوم أمس في قاعة الأرشيف الوطني في أبوظبي، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، توصيات مهمة في ختام جلساته بالتزامن مع نهائيات النسخة التاسعة من المهرجان العالمي للخيول العربية بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين.

وشهد افتتاح المؤتمر والجلسات، واصل شيخ راظييف نائب رئيس وزراء جمهورية تتارستان، والدكتور عبد الله الريسي مدير عام الأرشيف الوطني، ولارا صوايا المدير التنفيذي رئيس الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «إيفهرا»، ومبارك النعيمي مدير إدارة الترويج في هيئة أبوظبي للسياحة.

وأوصى المتحدثون في الجلسة الأولى التي جاءت بعنوان التطورات الجديدة والبحوث نحو فرسان أكثر صحة، بمواصلة البحوث والعمل على استخدام المزيد من التقنيات الحديثة للحفاظ على صحة الفرسان، مشيرين إلى أن ذلك يساعد في تحسين الأداء بصورة عامة والحفاظ على صحة الفارسان.

وتحدث في الجلسة الإعلامي الإنجليزي فيليب برينان والدكتور كارل ماتاكولا، وماهي أراميده، وأكاينا أموروس، أكاينا أموروس، كما تحدث في الجلسة ريتشارد مولن وزافيير زياني جوكي محترف، سفيرا المهرجان.