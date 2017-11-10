السعودية تورد كامل كميات الخام في ديسمبر إلى 3 شركات بشمال آسيا

سنغافورة، طوكيو (رويترز)

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، أمس «إن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستورد كامل الكميات المتعاقد عليها من الخام إلى ثلاث شركات تكرير في شمال آسيا خلال ديسمبر».

وقالت المصادر التجارية، إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت شركة أرامكو السعودية الحكومية للنفط ستبقي على الإمدادات مستقرة لمشترين آخرين في المنطقة إذ لم يتلق البعض مخصصاته للشهر حتى الآن. وفي الأسبوع الماضي، رفعت المملكة أسعار البيع الرسمية لشحنات الخام إلى آسيا في ديسمبر لأعلى مستوى في عدة سنوات وسط طلب قوي من المنطقة.

وكانت أرامكو السعودية خفضت الشهر الماضي الإمدادات إلى ثلاثة مشترين يابانيين على الأقل ومشتر في كوريا الجنوبية، بما يصل إلى عشرة في المئة لمختلف الخامات السعودية تحميل نوفمبر، مع انخفاض الإنتاج بسبب أعمال صيانة بحقول نفطية.