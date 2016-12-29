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انخفاض الرؤية إلى أقل من 50 متراً

«الأرصاد» يحذر من استمرار الضباب اليومين المقبلين
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تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

هالة الخياط، محمد صلاح

(أبوظبي، رأس الخيمة)

انخفضت الرؤية الأفقية أمس إلى أقل من 50 متراً في مناطق مختلفة من الدولة نتيجة لتشكل الضباب الكثيف، وسط تحذيرات من استمرار فرصة تشكل الضباب اليوم وغداً، خاصة على المناطق الداخلية والساحلية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الجمهور لتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى نتيجة لتشكل الضباب، مشيراً إلى احتمالية استمرار فرصة تشكل الضباب اليومين المقبلين. وشهدت الدولة أمس طقساً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام نشطة أحياناً فوق البحر غرباً، وازدادت الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، ما أدى لتشكل الضباب الكثيف أمس.

وسجل المركز أقل درجة حرارة أمس في دمثة بواقع 8 درجات مئوية، فيما تراوحت درجة الحرارة العظمى بين 27 و31. ... المزيد
     
 

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