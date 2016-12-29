«الأرصاد» يحذر من استمرار الضباب اليومين المقبلين

هالة الخياط، محمد صلاح

(أبوظبي، رأس الخيمة)

انخفضت الرؤية الأفقية أمس إلى أقل من 50 متراً في مناطق مختلفة من الدولة نتيجة لتشكل الضباب الكثيف، وسط تحذيرات من استمرار فرصة تشكل الضباب اليوم وغداً، خاصة على المناطق الداخلية والساحلية.

ودعا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الجمهور لتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى نتيجة لتشكل الضباب، مشيراً إلى احتمالية استمرار فرصة تشكل الضباب اليومين المقبلين. وشهدت الدولة أمس طقساً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام نشطة أحياناً فوق البحر غرباً، وازدادت الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المناطق الداخلية والساحلية، ما أدى لتشكل الضباب الكثيف أمس.