«فيراري» تعرض «بورتوفينو» قبل إطلاقها في معرض دبي الدولي للسيارات

حسام عبدالنبي (دبي)

زادت مبيعات شركة فيراري العالمية من مبيعاتها في الإمارات بحدود 1% لتراوح حصتها السوقية بين 35 إلى40%، وذلك رغم تراجع مبيعات فئة السيارات الفاخرة في المنطقة بحدود 41% خلال 2016، حسب ديتر كنيكتل، الرئيس التنفيذي لـ «فيراري» الشرق الأوسط والشرق الأقصى، والذي أكد خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة «الطاير للسيارات»، الوكيل المستورد الرسمي لسيارات «فيراري» في دولة الإمارات، أن الإمارات والسعودية تعدان أكبر أسواق فيراري في منطقة الشرق الأوسط.وخلال المؤتمر الصحفي، أكد كنيتل، أن المنافسة في سوق السيارات الفاخرة خلال العام الحالي كانت قوية، وبدأ العام بتباطؤ خلال الشهور الأولى، ثم حدث تعاف للمبيعات بداية من شهر يوليو، حيث يتوقع أن تحقق الشركة نمواً جيداً في العام 2017 وصولاً إلى النسب المستهدفة، خاصة وأن هناك فرص نمو كبيرة في أسواق الشرق الأوسط، مستبعداً في الوقت ذاته أن تنتج «فيراري» سيارات كهربائية بالكامل، لكنه أوضح أن ما سيقومون به خلال السنوات القادمة هو إنتاج سيارة هجينة، وسيكون الهدف الأساسي هو تحسين الأداء، وبالمرتبة الثانية توفير الوقود حيث إن عملاء «فيراري» يتطلعون إلى سيارات متميزة في الأداء بغض النظر عن تكلفة استهلاك الوقود.

وخلال الحدث، أعلنت الطاير للسيارات، الوكيل الرسمي المستورد لسيارات فيراري في دولة الإمارات، إطلاق سيارة فيراري «بورتوفينو»، خلال عرض حصري للعملاء، وذلك قبل إطلاقها رسمياً في معرض دبي الدولي للسيارات المزمع إقامته من 14- 18 نوفمبر الجاري.