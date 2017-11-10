«الطيران المدني» تستقبل مجموعة من الطيارين النساء من أميركا الجنوبية

أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، المجموعة الثالثة من الطيارين النساء القادمات من أميركا اللاتينية للمشاركة في البرنامج التدريبي «النساء في عالم الطيران».
ويشمل البرنامج الذي يستمر لأسبوعين وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، تدريب مجموعات من النساء من أميركا اللاتينية وأفريقيا على جوانب السلامة وعمليات الطيار المتقدمة والطائرات من دون طيار، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية.
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وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «هدفنا تشجيع وتمكين النساء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية، للعب دور أكثر أهمية في صناعة الطيران من خلال برامج مماثلة.
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