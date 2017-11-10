«الطيران المدني» تستقبل مجموعة من الطيارين النساء من أميركا الجنوبية

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، المجموعة الثالثة من الطيارين النساء القادمات من أميركا اللاتينية للمشاركة في البرنامج التدريبي «النساء في عالم الطيران».

ويشمل البرنامج الذي يستمر لأسبوعين وتنظمه الهيئة العامة للطيران المدني، تدريب مجموعات من النساء من أميركا اللاتينية وأفريقيا على جوانب السلامة وعمليات الطيار المتقدمة والطائرات من دون طيار، فضلاً عن الإجراءات التنظيمية.

وتعتمد الدورة المكثفة على درجة عالية من التقدم في صناعة الطيران كون الإمارات تملك واحدة من أكثر قطاعات الطيران تقدماً على مستوى العالم، كما تُصنف في مقدمة أعضاء منظمة الطيران المدني الدولي، فئة الالتزام بمتطلبات المنظمة (الإيكاو) فيما يخص البرنامج العالمي لمراقبة السلامة الجوية.

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «هدفنا تشجيع وتمكين النساء في جميع أنحاء العالم، وخاصة في البلدان النامية، للعب دور أكثر أهمية في صناعة الطيران من خلال برامج مماثلة.

ونحن، كمركز عالمي للتميز في مجال الطيران، نهدف إلى نقل بعض المعرفة والخبرة التي اكتسبناها للنساء بحيث يتمكن من لعب دورٍ محوري في تطوير هذه الصناعة في بلادهم.