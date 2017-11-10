«مالية الشارقة» تنظم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة

الشارقة (الاتحاد)

نظمت دائرة المالية المركزية بالشارقة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، ورشة عمل في مقر الدائرة مؤخراً، حول ضريبة القيمة المضافة، وذلك بهدف تعريف الجهات الحكومية في إمارة الشارقة بآليات تطبيقها، وسط حضور عدد كبير من ممثلي الدوائر والهيئات الحكومية في الإمارة المعنيين بهذا الموضوع.

وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية: «إن هذه الورشة مهمة جداً، كي نقدم من خلالها المعلومات الوافية والضرورية والأساسية حول ضريبة القيمة المضافة، بما يسهم في تعريفها وتوضيحها، وقد جاءت الورشة على ضوء قيام الهيئة الاتحادية للضرائب بفتح التسجيل لضريبة القيمة المضافة في بداية أكتوبر الماضي، وضمن خطة التوعية بالقوانين الضريبية والإجراءات التي يتم تطبيقها، التي أطلقتها الحكومة الاتحادية ممثلة في وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب منذ شهر مارس 2017.

ومن جهتها أشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى الكثير من التفاصيل المتعلقة بالتشريعات الضريبية وآخر المستجدات، والضريبة الانتقائية، ودور الهيئة الاتحادية للضرائب، والورش العملية التي عقدتها الهيئة حول آلية تطبيق الضريبة.

وأكدت الهيئة أن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب هما مصدر المعلومات المتعلقة بالتشريعات الضريبية، بالإضافة إلى دور الهيئة في تقديم الدعم الفني لقطاع الأعمال لضمان الالتزام الضريبي، كما بينت أنه يتوافر على موقع الهيئة الإلكتروني الكثير من المعلومات والتفاصيل التي تهم جميع أفراد المجتمع وقطاعات الأعمال، بما فيها آليات الحصول على المساعدة من الهيئة، والأدلة الإرشادية، وتحديد المعاملة الضريبية المطبقة على كل قطاع.

كما بينت آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، وأوضحت أن النسبة الأساسية للضريبة هي 5% على توريدات جميع السلع والخدمات باستثناء ما تم ذكره بإعفاء صريح في التشريعات الضريبية، لافتة إلى القطاعات التي سيتم تطبيق نسبة الصفر عليها مثل قطاعي التعليم والصحة.

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب فتحت باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة منذ بداية أكتوبر العام الجاري، منوهة أن عملية التسجيل بسيطة وسهلة.

وأشارت إلى أن الضريبة هي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة، وهي إجمالاً السلع التي تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، والغاية من فرضها الحد من استهلاك تلك السلع.