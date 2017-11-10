إعلان القائمة النهائية لمرشحي جوائز أديبك 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن أمس منظمو معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز أديبك 2017.

ويترقب القطاع جوائز أديبك التي يُنظر إليها كحجر زاوية للحدث الدولي الذي يستمر أربعة أيام، وتكرّم إنجازات الشركات والأفراد والمبادرات والتقنيات التي ترسم ملامح قطاع الطاقة الحيوي في مجالات متنوعة تتراوح بين التقدم المهني للمرأة في القطاع وأتمتة حقول النفط الرقمية.

وقال سيف أحمد الغفلي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك البرية ورئيس جوائز أديبك، إن استمرار التطور في مشهد قطاع الطاقة في السنوات المقبلة، سيجعل للابتكار «أهمية أكبر في دعم هذا التطور وتحقيق النجاح في قطاع النفط والغاز»، وأضاف: «يسهم المرشحون الذين تأهلوا للقائمة النهائية لجوائز أديبك إسهاماً إيجابياً، وينشرون طرق تفكير مختلفة من أجل التصدي للتحديات الحالية والمستقبلية، والمساعدة على خلق فرص مستدامة في السنوات المقبلة».

واعتبرت لجنة التحكيم الإقليمية لجوائز أديبك للعام 2017 أن المرشحين الستة عشر الذي تأهلوا في خمس فئات من فئات جوائز أديبك أظهروا تميزاً في مجالات ذات أهمية بالغة للقطاع، مثل التقنية والتمويل والهندسة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.