إعلان القائمة النهائية لمرشحي جوائز أديبك 2017

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن أمس منظمو معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك) عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجوائز أديبك 2017.
ويترقب القطاع جوائز أديبك التي يُنظر إليها كحجر زاوية للحدث الدولي الذي يستمر أربعة أيام، وتكرّم إنجازات الشركات والأفراد والمبادرات والتقنيات التي ترسم ملامح قطاع الطاقة الحيوي في مجالات متنوعة تتراوح بين التقدم المهني للمرأة في القطاع وأتمتة حقول النفط الرقمية.
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واعتبرت لجنة التحكيم الإقليمية لجوائز أديبك للعام 2017 أن المرشحين الستة عشر الذي تأهلوا في خمس فئات من فئات جوائز أديبك أظهروا تميزاً في مجالات ذات أهمية بالغة للقطاع، مثل التقنية والتمويل والهندسة والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
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