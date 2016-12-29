4 آلاف عنصر لتأمين احتفالات رأس السنة في دبي

آمنه الكتبي (دبي)

أعلن العميد عبدالله خليفة المري مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالنيابة، نائب رئيس لجنة تأمين الفعاليات، عن اعتماد خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية لتأمين فعاليات رأس السنة الميلادية 2017 في وسط مدينة دبي، حيث سيمتد مسار الألعاب النارية من برج خليفة إلى منطقة البرج بخور دبي.

وأكد جاهزية لجنة تأمين الفعاليات، حيث سيعمل 4 آلاف عنصر لتأمين أماكن الفعاليات وسيتم توفير 4200 كاميرا للمراقبة و70 دورية مرورية في منطقة البوليفارد، بالإضافة إلى 20 ألف موقف في دبي مول ومنطقة بوليفارد محمد بن راشد.

وأوضح المرِّي أنه تمت زيادة عدد مواقع إطلاق الألعاب النارية إلى 160 موقعاً مقسمة إلى 23 موقعاً داخل منطقة وسط مدينة دبي و137 موقعاً تمثل مسار الألعاب النارية إلى خارج وسط مدينة دبي مروراً بمنطقة الخليج التجاري والقناة المائية، وبمحاذاة شارع الخيل ومنطقة الجداف وصولاً إلى منطقة البرج الجديد برأس الخور، مبيناً أن المواقع تتضمن برج خليفة وفندق العنوان، ودبي مول، ودبي أوبرا وبعض الأبراج القريبة من وسط مدينة دبي، ومنطقة خور دبي.

وأكد استعداد اللجنة لتأمين فعاليات احتفالات رأس السنة التي باتت محط أنظار العالم مطلع كل عام، موضحاً أنه من المتوقع زيادة عدد الزوار ليصل إلى 2 مليون زائر.