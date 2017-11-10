80 قارباً في سباق 22 قدماً بدبي

دبي (الاتحاد)

تشهد شواطئ جميرا، بداية من الثالثة عصر اليوم، إقامة سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً -الجولة الثانية من بطولة دبي 2017-2018 والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي، ومشاركة في فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30.

وتجمع المنافسات 80 قارباً تبحر من نقطة البداية بالقرب من جزر العالم باتجاه خط النهاية قبالة فندق برج العرب لمسافة تصل بين 5-6 أميال بحرية.

ويصل عدد المشاركين في الحدث إلى ما يزيد على 400 فرد، حيث تستقطب هذه الفئة عنصر الناشئين والشباب ممن رغبوا في تعلم مهارات الإبحار والتعرف إلى رياضة الآباء والأجداد في الماضي وتوجيه القارب الوجهة الصحيحة نحو خط النهاية، مستفيداً من سرعات واتجاه الرياح.

وتوج القارب سالك 16 لسردال لصناعة السفن، وبقيادة النوخذة جمعة سهيل الطاير، بطلاً لسباق الجولة الأولى، وحصل القارب سردال 83 لمرشد ثاني مرشد الرميثي، وبقيادة النوخذة ثاني محمد الرميثي، على المركز الثاني، ثم القارب تواق 13 لمروان علي أحمد السويدي، وبقيادة النوخذة مشعل محمد أحمد معيوف، على المركز الثالث.