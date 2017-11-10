«أكس سبارتان».. موعد مع الإثارة في حتا

رضا سليم (دبي)

تشهد منطقة حتا اليوم، منافسات البطولة الإقليمية الأولى في الشرق الأوسط (إكس دبي سبارتان) التي تعد أحد أشهر سباقات التحمل في العالم، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ضمن مبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم والذي دخل يومه الـ22، حيث انطلقت المبادرة يوم 20 أكتوبر وتستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

وقد وصل عدد كبير من نجوم العالم للمشاركة في الحدث، وتدربوا على خط سير السباق، وتنتظر اللجنة المنظمة أن يصل عدد المشاركين في هذه النسخة إلى 5000 مشارك، خاصة أن السباق الماضي شارك فيه 3000 رياضي، وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً ظهر أمس بفندق حصن حتا، وذلك للتمهيد للسباق، حضرته حصة الكوس مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، وبدر خلف مدير السباق، وشون ميهان المدير الإقليمي بـ«سبارتان أربيان»، وعدد من أبطال العالم في سباقات التحدي، من بينهم الإماراتي عبدالله البلوشي.

وينطلق السباق من أمام مركز الدراجات الجبلية بحتا، وتقوم اللجنة المنظمة بإضافة عقبات جديدة في السباق لزيادة الإثارة والتحدي في المنافسة، وتشمل المنافسات، سباق الـ «بيست المفتوح» (20+ كلم و30+ عقبة) وفي فئة الـ«سبرينت» المفتوح وفئة الـ«سبرينت» للنخبة (5+ كلم و20+ عقبة)، بالإضافة إلى «سبارتان جونيور»، وهي المخصصة للأطفال من عمر 4 إلى 15 عاماً.

وخصصت اللجنة المنظمة، جوائز قيمة للفائزين بالمراكز العشرين الأولى في فئة سباق البطولة وتصل قيمتها إلى أكثر من 50 ألف دولار، أي بما يعادل 185 ألف درهم، بالإضافة إلى العديد من الجوائز القيمة الأخرى التي ستكون بانتظار الفائزين والأبطال الذين يكملون السباق حتى نهايته.

وقالت حصة الكوس: يعمل المجلس على تطوير البنية التحتية الرياضية وتنظيم الفعاليات المتنوعة في منطقة حتا التي تمتلك من المقومات التي تؤهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية والمحلية، وتجمع عناصر الجمال الطبيعية من الجبال والسهول والطقس الرائع، لذلك يعمل المجلس على تنظيم مثل هذه الفعاليات في حتا لزيادة الوعي المجتمعي بجمال منطقة حتا والتنوع الجغرافي والبيئة الجبلية التي تتميز بها، لتصبح وجهة رياضية مميزة في الدولة والمنطقة».

وأعرب عبدالله البلوشي عن سعادته بالمشاركة في السباق وقال: تواجدي وسط أبطال العالم في المؤتمر الصحفي قبل السباق فخر لي؛ لأنني أمثل بلدي مع نجوم العالم لعرض تجهيزاتهم للحدث، كما أن سعادتي كبيرة في المشاركة في تطوير منطقة حتا من خلال إقامة الفعاليات فيها».