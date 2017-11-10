2000 لاعب ولاعبة في تحدي ذهب «أبوظبي جراند سلام»

أمين الدوبلي (ريو دي جانيرو)

تنطلق اليوم الجولة الثالثة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو على صالة «أرينا دي كاريوكا 1» في القرية الأولمبية بريو دي جانيرو بالبرازيل بمشاركة أكثر من 2000 لاعب ولاعبة من 25 دولة، وتستمر منافساتها لمدة 3 أيام لأول مرة بعد أن كانت يومين في النسختين السابقتين، وذلك لاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تقدمت لحضور الحدث الذي يعده الجميع من عشاق «فن الترويض» بطولة عالم، من حيث احترافية التنظيم، والجوائز المقدمة التي تزيد عن 125 ألف دولار لأصحاب المراكز الأولى، والأسماء الكبيرة من المصنفين الأوائل التي أكدت حضورها، فضلاً عن الحضور الجماهيري المتوقع الذي سيزيد عن 10 آلاف في كل يوم من أيام البطولة.

وتقتصر منافسات اليوم على فئات الحزامين الأبيض والبنفسجي «بالغين» وأساتذة رجال وسيدات بمختلف الأوزان، فيما خصصت منافسات الغد لفئات الحزامين البني والأسود «بالغين» وأساتذة، رجال وسيدات، أما نزالات اليوم الأخير فقد خصصت لفئات الأحزمة البيضاء ناشئين رجال وسيدات، والأحزمة الزرقاء ناشئين وبالغين وأساتذة رجال وسيدات، ونهائيات الأحزمة السوداء «بالغين» وأساتذة رجال وسيدات.

وتقام المنافسات على 9 أبسطة في آن واحد وفقاً للتجهيزات التي تمت من قبل اللجنة المنظمة التابعة لاتحاد الجو جيتسو، والتي وضعت في أولوياتها توفير كل سبل النجاح للحدث الذي سيحظى بمشاركة واسعة من أبطال وبطلات البرازيل التي تعد إحدى قلاع اللعبة في العالم، حيث إنها الدولة الوحيدة التي تمتلك أكثر من 10 آلاف أكاديمية للعبة، وما يزيد على مليوني لاعب ولاعبة، من بينهم ما يتجاوز الـ12 ألف لاعب ولاعبة من أصحاب الحزام الأسود، وفقاً لتقديرات الاتحاد البرازيلي.

الجولة تتميز بأنها أقوى الجولات كونها تحظى باهتمام إعلامي كبير، ومشاركة واسعة من أهم المصنفين بمختلف الفئات، خصوصاً أن لاعبي ولاعبات البرازيل سوف يحتفلون اليوم بدخول رياضتهم لأول مرة إلى صالة «أرينا دي كاريوكا 1»، وهي تحفة استضافت مباريات كرة السلة خلال الأولمبياد الأخير، وتتسع لـ16 ألف متفرج.