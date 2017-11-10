«الأسود الثلاثة».. والتجربة الألمانية

لندن (د ب أ)
يدخل المنتخب الإنجليزي الأول، اختبارين في غاية القوة والإثارة خلال الأيام السبعة المقبلة، حيث يواجه المنتخبان الألماني والبرازيلي في مباراتين وديتين.
وبعد أن حجز المنتخب الإنجليزي تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام بروسيا الصيف المقبل، قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني استبعاد عدد من اللاعبين الذي يملكون خبرات دولية كبيرة.
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ولكن سوء الحظ هذا سيكون بمثابة فرصة للاعبين آخرين لإثبات أنفسهم مع المنتخب، أمثال تامي أبراهام وجو جويمز وجاك كورك ومايكل كين وروبين لوفتوس تشيك وهاري ماجوير.
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