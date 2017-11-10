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الإنجليز يستعدون لـ«روسيا 2018» بوديتين

«الأسود الثلاثة».. والتجربة الألمانية
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تاريخ النشر: الجمعة 10 نوفمبر 2017

لندن (د ب أ)

يدخل المنتخب الإنجليزي الأول، اختبارين في غاية القوة والإثارة خلال الأيام السبعة المقبلة، حيث يواجه المنتخبان الألماني والبرازيلي في مباراتين وديتين.

وبعد أن حجز المنتخب الإنجليزي تذكرة التأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام بروسيا الصيف المقبل، قرر جاريث ساوثجيت المدير الفني استبعاد عدد من اللاعبين الذي يملكون خبرات دولية كبيرة.

وتعرضت خطط المدرب لضربة موجعة، بسبب إصابة عدد من اللاعبين الأساسيين، من بينهم هاري كين وديلي آلي وجوردان هينديرسون.

ولكن سوء الحظ هذا سيكون بمثابة فرصة للاعبين آخرين لإثبات أنفسهم مع المنتخب، أمثال تامي أبراهام وجو جويمز وجاك كورك ومايكل كين وروبين لوفتوس تشيك وهاري ماجوير.

وقال ساوثجيت قبل استبعاد كين وآلي وهاري وينكس: لقد أكدت للاعبين أن هذه فرصة لنا لاختبار أنفسنا، وللنظر لأشياء أخرى. سنراقب كل لاعب منهم عن قرب خلال الأشهر القليلة المقبلة، وإذا استمروا في تقديم مستويات عالية.. بالتالي لن يكون هناك سبب لعدم وجودهم في الفريق في مارس. ... المزيد
     
 

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