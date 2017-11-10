كانافارو يعود من الإقالة

هونج كونج (رويترز)

قال جوانزو إيفرجراند بطل الدوري الصيني الممتاز 7 مرات إنه تعاقد مع المدرب فابيو كانافارو. وسيحل المدرب الإيطالي بدلاً من البرازيلي لويز فيليبي سكولاري، الذي ترك النادي بعد انتهاء عقده، عقب قيادته الفريق للفوز بآخر ثلاثة ألقاب للدوري إضافة إلى دوري أبطال آسيا في 2015. وقال النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: نظراً لحاجة الفريق إلى التطوير الاستراتيجي وبعد بحث دقيق قررنا التعاقد مع فابيو كانافارو ليتولى قيادة الجهاز الفني. وسيعود كانافارو إلى النادي الذي سبق وقضى معه 7 أشهر خلفاً لمواطنه مارشيلو ليبي في نهاية 2014، قبل أن تتم إقالته في يونيو من العام التالي ويأتي سكولاري لتولي المسؤولية.

ومنذ ذلك الحين تولى المدافع السابق البالغ عمره 44 عاماً والفائز بكأس العالم، تدريب النصر السعودي، قبل أن يعود إلى الصين ويقود تيانجين قوانجيان للفوز بلقب الدرجة الثانية في 2016.

وقاد كانافارو الفريق للمركز الثالث في الدوري الصيني هذا الموسم، والتأهل لدوري الأبطال للمرة الأولى، قبل أن يستقيل في الأسبوع الماضي.