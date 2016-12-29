ألمانيا تعتقل مشتبهاً بعلاقته بسفاح برلين

باريس (رويترز)

اعتقلت الشرطة الألمانية، أمس، تونسيا في برلين يشتبه بأنه كان على اتصال بسفاح برلين التونسي أنيس العمري المتهم بتنفيذ هجوم الدهس في أحد أسواق أعياد الميلاد في برلين. في نفس الوقت اعتقلت الشرطة الفرنسية جنوب غرب البلاد رجلا للاشتباه بتخطيطه لهجوم في ليلة رأس السنة.

وقال الادعاء العام في ألمانيا، إن الشرطة ألقت القبض على أمس، شخص تونسي في برلين في الأربعين من عمره، يشتبه بعلاقته بسفاح برلين. وأوضح أن العمري كان قد سجل رقم هاتف الرجل الذي اعتقل أمس، على هاتفه الجوال، وأن التحقيقات الأخرى تشير إلى أنه من المحتمل أن يكون الرجل له صلة بالهجوم.

من جهة أخرى، قالت الشرطة الفرنسية، إنها اعتقلت جنوب غرب البلاد رجلا يشتبه بتخطيطه لهجمات في ليلة رأس السنة. وأضافت أن شخصين آخرين أحدهما يشتبه في أنه خطط لتنفيذ هجوم على الشرطة، اعتقلا في مداهمة أخرى للشرطة في تولوز بجنوب غرب فرنسا.

وعززت الشرطة وجودها في المواقع السياحية داخل المدن الكبرى وغيرها من المناطق المكتظة بالسكان في كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعد هجوم على سوق لعيد الميلاد في برلين هذا الشهر. وقال المصدر، إن الرجل الذي اعتقل في منطقة كيو غربي تولوز معروف لدى أجهزة (الشرطة) ويشتبه بأنه يريد تنفيذ هجوم يوم 31 ديسمبر. وأكد مصدر قضائي الاعتقالات، وقال إنها حدثت أمس الأول، وإنها متعلقة بقضيتين مختلفتين.