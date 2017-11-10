«الأبيض» يرتدي ثوب «الكاتانيتشو» في «تجربة هاييتي»

معتز الشامي (العين)

يخوض منتخبنا الوطني الأول اليوم تجربته الودية الدولية الأولى في معسكره بالعين، على استاد هزاع بن زايد عند الرابعة و55 دقيقة مساء، أمام منتخب هاييتي، مرتدياً ثوب المدرسة الإيطالية، مسلحاً بروح «الكاتانيتشو»، تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة ألبرتو زاكيروني، في أول ظهور للمنتخب تحت قيادة «الثعلب الإيطالي».

ويخوض منتخبنا مباراة الليلة التي ستكون مفتوحة للجماهير مجاناً، بطموحات كبيرة، في افتتاح المسيرة الجديدة للمدير الفني الجديد، بهدف تحقيق نتيجة إيجابية ترفع المعنويات، وتسهم في تقدم الأبيض بالتصنيف العالمي للفيفا، والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للطريقة الإيطالية الجديدة، التي عمل زاكيروني على تحفيظها للاعبين خلال الأيام الأخيرة منذ دخول المعسكر المغلق بمدينة العين.

ومنذ اليوم الأول للتجمع، يعمل المدرب الإيطالي زاكيروني، على تعويد اللاعبين، على طريقته السحرية التي سجلت باسمه كلاعمه بارزة وهي طريقة 3-4-3، التي قاد بها أندية إيطالية للتألق في الكالشيو، لا سيما أودينيزي الذي صعد به من دوري الدرجة الثانية، لينافس على صدارة الدوري في التسعينيات.

كما اهتم الجهاز الفني خلال التدريبات بالنواحي الدفاعية، وشدد على اللاعبين بضرورة الدفاع في كل مكان بالملعب، وعدم ترك تلك المهمة فقط للخط الخلفي، لا سيما أنه وفق الأسلوب الجديد لمنتخبنا، فسيكون الأبيض مدافعاً بـ3 لاعبين صريحين في الدفاع، بينما ينطلق لاعبو الأجناب كأجنحة طائرة لتشكيل الضغط الهجوم اللازم مع زملائهم القادمين من الوسط والخط الهجومي، بما يحول الطريقة عند الهجوم إلى 3-1-3-2-1 بوجود رأس حرة وحيد وخلفه خماسي في الهجوم من على حدود منطقة المنافس.