العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الروسية

موسكو (وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس، أنه تم العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت في البحر الأسود مقابل منتجع سوتشي مطلع الأسبوع، بينما ذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه تم حتى الآن انتشال 15 جثة لركاب «تو-154».

وقال الجيش الروسي إن «مسجل الرحلة الثاني لطائرة التوبوليف 154 عثر عليه وانتشل» صباح أمس، مما يشكل عنصرا حاسما في تحديد أسباب الكارثة التي أوقعت 92 قتيلا بينهم أكثر من 60 عضوا في جوقة الجيش الأحمر الشهيرة.

ونقلت وكالات الأنباء عن الجيش قوله إنه تم العثور أيضا على 15 جثة وأكثر من 200 «قطعة من أشلاء جثث الضحايا» وغالبيتها نقلت إلى موسكو حيث سيتم التعرف على هوياتها.

وكانت فرق البحث التي تعمل في منطقة تحطم الطائرة ليلا نهارا منذ الأحد، عثرت على الصندوق الأسود الأول صباح أمس الأول «في حالة مرضية». وتابعت وزارة الدفاع «منذ بدء عمليات البحث، تم العثور على 12 قطعة كبيرة و1547 من الحطام الصغير للطائرة».