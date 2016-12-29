كيري: الوضع الراهن يقود لدولة واحدة واحتلال أبدي

واشنطن، القدس المحتلة (وكالات)

حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس من أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تهدد أمل السلام مع الفلسطينيين ومستقبل إسرائيل ذاتها. كما حذر كيري في خطاب شامل عرض فيه رؤيته لحل النزاع القائم منذ عقود من أن إسرائيل في سباق سيؤدي إلى «احتلال دائم» لأراضي الفلسطينيين، وأنها تبذل جهودا كبيرة للاستيلاء على أراض في الضفة الغربية.

وأضاف كيري أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للوصول إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن الحالة القائمة تشير إلى حل الدولة الواحدة إما أن تكون يهودية أو ديمقراطية ولا يمكن أن تكون الاثنتين معا وعلى إسرائيل أن تختار.

وقال إن إسرائيل وفلسطين في المستقبل يجب أن يعيشا كدولتين على أساس الأراضي التي كانت قائمة قبل حرب عام 1967.

وأضاف أنه بالإمكان إجراء «مقايضة متعادلة» للأراضي من أجل تعديل الحدود، ولكن فقط عن طريق التراضي.