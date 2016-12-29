أكراد سوريا بصدد إقرار نظام حكم وتشكيل حكومة جديدة

بيروت (رويترز)

كشف مسؤولون أكراد عن أن من المتوقع أن توافق الجماعات الكردية السورية وحلفاؤها على خطة مفصلة لإقامة نظام حكم اتحادي شمال سوريا، ليجددوا تأكيد خططهم للحكم الذاتي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحكم الذاتي لمناطق بشمال سوريا شكل فيها الأكراد بالفعل أقاليم تحكم نفسها منذ بداية الصراع عام 2011 رغم أن القادة الأكراد يقولون، إن الهدف ليس إقامة دولة مستقلة. وأثار تزايد النفوذ الكردي في شمال سوريا انزعاج أنقرة المجاورة، وسبق أن رفضت واشنطن خطة النظام الاتحادي عندما أعلنت للمرة الأولى في مارس الماضي. كما يعارض نظام الأسد الفكرة.

وقالت هدية يوسف التي ترأس مجلساً مؤلفاً من 151 عضواً، إن الخطة التفصيلية ترقى إلى مستوى دستور وتعرف باسم العقد الاجتماعي، وإن من المتوقع أن يقر المجلس الخطة خلال ساعات في اجتماع بمدينة رميلان. وأضافت في رسالة مكتوبة لـ«رويترز» أنها تتوقع التصديق على الخطة؛ لأن محتواها نوقش مع كل الجماعات والأطراف السياسية مراراً، مشيرة إلى أن صيغة المسودة كتبت بالتوافق. وتابعت هدية «سوف نوضح من خلال العقد... كيفية البدء في تشكيل مؤسساتنا ونظامنا الإداري. وسنبدأ بالتحضير للانتخابات». وفي البداية ستجرى انتخابات لاختيار إدارات إقليمية تعقبها انتخابات لاختيار هيئة مركزية. وبدأ المجلس اجتماعه أمس الأول، وهو يعادل جمعية تأسيسية تضم أعضاء من كل الجماعات السياسية والعرقية والدينية في المنطقة. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت هدية أن مدينة القامشلي على الحدود مع تركيا، ستكون عاصمة للإقليم الاتحادي الجديد.