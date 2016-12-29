مقتل 22 مدنياً من أسرتين بغارات «مجهولة» شرق دير الزور

عواصم (وكالات)

لقي 22 مدنياً على الأقل حتفهم بينهم 10 أطفال بغارات جوية نفذتها طائرات حربية «مجهولة على قرية الحجنة في الريف الشرقي لمحافظة دير الزور التي يسيطر «داعش» على أجزاء واسعة منها. وقال المرصد السوري الحقوقي أمس، إن المدنيين الذين قتلوا هم من عائلتين في المحافظة الخاضعة بمعظمها لسيطرة التنظيم الإرهابي، والتي تشهد بانتظام غارات للتحالف الدولي والروسي وسلاح الطيران السوري، ضد مواقع «داعش». وأوضح المرصد أن العائلة الأولى، وهي نازحة من منطقة الشدادي جنوب الحسكة، قتل منها 12 شخصاً، بينما تكبدت الثانية 10 ضحايا. ويسيطر «داعش» بشكل شبه كامل على دير الزور المحاذية للحدود العراقية بينما لا يسيطر النظام سوى على كبرى مدنها التي تحمل الاسم نفسه.

في الأثناء، تواصلت العمليات العسكرية في منطقة وادي بردى شمال غرب دمشق، وسط ازدياد معاناة سكان العاصمة بسبب انقطاع المياه عنهم جراء الأعمال العسكرية هناك، حيث تعتبر المنطقة الخزان الرئيس لتغذية دمشق وضواحيها بالمياه التي تنبع من عين الفيجة. وتتركز الاشتباكات في بلدات عين الفيجة ودير مقرن ودير قانون وكفير الزيت وبسيمة، وقد أعلنت الحكومة السورية أنها باتت تستخدم جميع خزاناتها المائية الاحتياطية في محاولة لتأمين الحد الأدنى من احتياجات سكان دمشق من المياه. كما تدور اشتباكات متقطعة بين والجيش النظامي ومسلحين «بجيش الإسلام» في محور الميدعاني بغوطة دمشق الشرقية وسط قصف صاروخي على منطقة الاشتباك. كما يشهد محور المحمدية بالغوطة الشرقية اشتباكات مماثلة.

من جانب آخر، تجددت المعارك فجر أمس بين مسلحين وعناصر «داعش» من جهة أخرى، في جبال القلمون الشرقي وسط عمليات استهداف متبادلة بين الطرفين ومعلومات عن وقوع خسائر بشرية. وشن الطيران الحربي السوري ضربات في قريتي سوحا والشاكوسية بريف حماة الشمالي، في بلدة الزارة بريف حماة الجنوبي، كما قصفت وحدات مواقع للمسلحين في بلدة قسطون بريف حماة الشمالي الغربي. أما في محافظة حمص، فقد نفذ الطيران الحربي غارات عدة على مواقع وتجمعات «داعش» في محيط مطار التيفور العسكري وبادية تدمر الغربية بالريف الشرقي مع استمرار الاشتباكات في المنطقة بين التنظيم المتشدد والقوات النظامية.