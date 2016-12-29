عدن تسعى لجذب الاستثمارات

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت السلطات المحلية في مدينة عدن، سعيها لضبط الأوضاع الأمنية من أجل جذب الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد خلال الفترة القادمة.

وأكد محافظ عدن عيدروس الزبيدي، عزم إدارته إعادة عدن لوضعها الطبيعي كمنطقة حرة زاخرة بالاستثمارات، مضيفا أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تأمين كل المشاريع الاستثمارية بما يخدم النهوض بالاقتصاد الوطني.

جاء تصريحات المحافظ عقب زيارته للمنطقة الحرة ولقائه بعدد من المسؤولين.

وأكد الزبيدي أن الأجهزة الأمنية ستعمل على ضبط الأوضاع وتحقيق الأمان بما يساهم في تشجيع عودة الاستثمارات والمستثمرين من جديد. ونفذت الأجهزة الأمنية حملة لضبط عدد من الجماعات المسلحة التي شرعت بالسيطرة على أراضي المنطقة الحرة خلال الأيام الماضية. وأكد العقيد علي صالح الشعيبي قائد المنطقة الأمنية الثامنة أن الأجهزة الأمنية سوف تتصدى لكل أعمال النهب التي تتعرض لها الأراضي في عدن، وأن أي أعمال استحواذ على أراضي الدولة سيواجه بالحزم.