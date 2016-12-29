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إحباط محاولة تقدم للانقلابيين قرب باب المندب

«الشرعية» تبدأ حملة لاستعادة صرواح وتتقدم في مختلف الجبهات
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تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

عقيل الحلالي (صنعاء، عدن)

واصلت قوات الشرعية المدعومة بطيران التحالف العربي أمس، تقدمها على مختلف جبهات القتال في البلاد، وأطلقت حملة جديدة لدحر الانقلابيين من بلدة صرواح آخر معاقلهم في محافظة مأرب.

وأعلنت مصادر في قوات الشرعية، بدء هجوم عسكري كبير من محورين لاستعادة بلدة صرواح، وقال مصدر عسكري إن الهجوم يستهدف تحرير منطقتي هيلان والمخدرة، إضافة إلى مركز البلدة التي تبعد 50 كيلومتراً إلى الشرق عن صنعاء.

وقال المصدر إن الحملة، وهي الثانية للجيش اليمني بعد الهجوم الذي انطلق في سبتمبر الماضي، بدأت في وقت مبكّر أمس «بتنسيق وإسناد كبيرين من قوات التحالف العربي، وسيرافقها غطاء جوي كثيف».

وذكر سكان لـ «الاتحاد» إن مقاتلات التحالف أغارت على مواقع وتحصينات للميليشيات الانقلابية في صرواح، بينما احتدمت المعارك على الأرض في جبهتي هيلان الجبلية ومنطقة المخدرة في شمال البلدة.

وأفاد مركز سبأ الإعلامي التابع للمقاومة الشعبية في مأرب بتحقيق قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدماً في جبهة المخدرة بعد تحريره عدداً من المواقع التي كانت تحت سيطرة الانقلابيين. ... المزيد
     
 

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