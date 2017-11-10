نجيبة الرفاعي.. أديبة تستلهم أفكارها من قضايا الأسرة

نشأت الكاتبة الإماراتية نجيبة الرفاعي في أسرة مكوّنة من أربعة أشقّاء وأربع شقيقات، بين أبوين زرعا فيها حب التفوق الطموح، فعلمها والدها، رحمه الله، التفاني والإخلاص في العمل، فيما كانت والدتها تحثها دائما على الدراسة والتفوق، ولذلك حرصت منذ الصغر على حصد المركز الأول في كل المراحل التعليمية.

هناء الحمادي (أبوظبي)

ومع تبلور شخصيتها وتحولها إلى الكتابة أصدرت الرفاعي 10 نتاجات أدبية حازت عديداً من الجوائز، وهي تؤكد أن شغفها الكبير بالقراءة بدأ في المرحلة الابتدائية، حيث كانت مكتبة المدرسة بالنسبة لها أفضل مكان تتوجه إليه أثناء فسحة المدرسة، لتستعير منها القصص، التي كانت تقرؤها بزمن قياسي، ثم تعيد قراءتها مرات عدة في اليوم نفسه، ما ولّد بداخلها التعلق بعالم الحكايات، والرغبة في أن تمتلك مكتبة شخصية ضخمة تروي عطشها للقراءة، وحين وصلت إلى المرحلة الثانوية كانت تقرأ لأدباء كبار مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ والمنفلوطي وإحسان عبد القدوس.

لفئة المراهقات

وعن بدايتها، تقول «كان حلمي أن ألتحق بكلية الآداب، قسم اللغة العربية، ولكن مجموعي العالي في الثانوية العامة بالقسم العلمي، جعل كل من حولي ينصحني بدخول كلية علمية، فاخترت كلية العلوم، بتخصص علوم الحياة والكيمياء، وفي الوقت ذاته كنت أحضر كمستمعة لمحاضرات قسم اللغة العربية، من باب المعرفة والاستفادة». وتتابع «بعد تخرجي عملت معلمة لمادة الأحياء، ثم انتقلت إلى وظيفة إدارية، وقد أفادني تواجدي مع الطالبات كثيراً في فهم نفسياتهن ومشاكلهن، ما ساعدني في كتاباتي الموجهة لفئة المراهقات».