عائلة تبيع منزلها وتجوب 33 بلداً

توفير النفقات لقضاء عطلة بسيطة لمدة أسبوع بمثابة تحد صعب لبعض الأسر، ولكن بالنسبة لهذه العائلة المكونة من تسعة أفراد، فإن توفير ميزانية السفر هي طريقتهم في الحياة، حسبما أكد موقع style.yahoo، حيث إنهم يتنقلون شهرياً من دولة لأخرى بتكلفة 5000 دولار فقط.

وكان جريج وراشيل دينينج قد باعا منزلهما في ولاية يوتا عام 2007، واصطحبا أطفالهما الأربعة حينذاك في رحلة على الطريق إلى كوستاريكا، حيث عاشوا هناك لمدة عام.

ويقول جريج إن أسرته كانت تعيش بطريقة تقليدية مثل الجميع الذين يحصلون على رهن عقاري ووظيفة ثم يتقاعدون ويقضون أياماً متشابهة بشكل ممل، ولكنهم فكروا في طرق أخرى لتجربة الحياة ومحاولة تحقيق الحلم الفريد الذي يراودهم، وعيش قصة ملحمية في محاولة لإحداث فارق في العالم.

وبعد عشر سنوات من ذلك القرار، أصبح لدى جريج وراشيل الآن سبعة أطفال وزارا 33 بلدا، يعيشون في 13 منها أثناء تنقلهم على طول الطريق.

وتتراوح أعمار الأطفال بين عام واحد و15 عاماً، حيث تدرس راشيل لهم من المنزل، وجريج يعمل عن بعد كرائد أعمال في تشغيل برامج التوجيه للشباب ورحلات المغامرة الرائدة.

وتختار العائلة المكان المقبل الذي ستعيش فيه بناء على ما يريدون «تجربته»، حيث يستأجرون أي منزل من خلال الإنترنت، ويقيمون في نفس المكان من بضعة أسابيع إلى بضعة أشهر، مثل السكان المحليين.وقد تنقلوا من إيطاليا إلى الهند، وزاروا القلاع في النمسا، واستكشفوا الأسواق في مراكش والطريق الوعر من ألاسكا إلى بنما، ولا يتوقفون عن ما يجب القيام به من أجل المتعة، واللعب في الحدائق والاستفادة من دخول الأطفال مجاناً في المتاحف.