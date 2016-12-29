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منزل طفولة ترامب للبيع في مزاد
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تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

نيويورك (أ ف ب)

يُعرض المنزل الذي أمضى فيه دونالد ترامب طفولته في منطقة كوينز في نيويورك في مزاد، وقد يباع بسعر يزيد بثلاث مرات عن قيمته التقديرية قبل الانتخابات الأميركية.

ويقع المنزل في حي جامايكا إستايتس الميسور نسبياً في شرق كوينز، وسكنه الرئيس المنتخب في السنوات الأربع الأولى من حياته. ويرد العنوان في شهادة ميلاد ترامب الذي انتقل بعدها إلى منزل آخر أكبر بناه والده فريد ترامب في مكان قريب.

ويستمر المزاد حتى 17 يناير المقبل على أن ترسل المزايدات الى شركة «باراماونت ريالتي يو اس ايه».

وكان يفترض عرض المنزل للبيع في المزاد في منتصف أكتوبر الماضي إلا أن مالكيه اختاروا سحبه من السوق بانتظار نتيجة الانتخابات.

وقال ميشا هاغاني المسؤول الرئيسي عن شركة «باراماونت ريالتي يو اس ايه» لوكالة فرانس برس، إن السعر الذي تحدثت عنه وسائل الاعلام الأميركية وقدره 1,25 مليون دولار ليس الثمن المقدر الفعلي من دون أن يعطي أي تفاصيل إضافية. ... المزيد
     
 

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