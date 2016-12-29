  • الخميس 30 ربيع الأول 1438هـ - 29 ديسمبر 2016م

في آخر سباقات ميدان للعام 2016

«كوميكاس» و«العريف» في مواجهة «ديزرت فورس»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 29 ديسمبر 2016

محمد حسن (دبي)

يودع مضمار ميدان العام 2016 بحفل سباق كبير يزدهي بفواصل من الإثارة والمتعة عبر أشواطه الثمانية التي يتنافس عبرها 99 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و310 آلاف درهم برعاية (شركة الإمارات العالمية للألمنيوم).

ويدفع فريق جودلفين، والإسطبلات الأخرى، بنخبة من الخيول الناشئة بغرض تجربتها قبل انطلاقة سباقات الكرنفال في يناير المقبل .

ويضم الشوط الأول 12 خيلاً تتنافس لمسافة 1400 متر (مبتدئة)، ومن أبرز خيوله «كابيزانو» (بإشراف المدرب أبلبي/‏‏‏‏ وقيادة الفارس كولم اودينهو)، و«الأبيض» (ابن حرمش/‏‏‏‏ اونيل)، و«هيدن جيرني» (سلفراتنام/‏‏‏‏ هيس).

وتتنافس في الشوط الثاني 8 خيول لمسافة 1400 متر (شروط)، ويبرز من خيول الشوط كل من «مفيد» (سيمار/‏‏‏‏ مولين)، و«فلاي ات دون» (أبلبي/‏‏‏‏ اودينهو)، «اربوريست» (الرايحي/‏‏‏‏ اوشيه).وتتوفر كل عوامل الإثارة والمتعة في الشوط الخامس الرئيس في الحفل والذي خصص للخيول تصنيف (84 -95) لمسافة 1400 متر تكافؤ، حيث تشارك خيول قوية قادرة على المنافسة على اللقب والقتال حتى النهاية.

ويشارك الجواد «كوميكاس» لجودلفين (أبلبي/‏‏‏‏اودينهو) للمرة الأولى هذا الموسم، حيث كانت آخر مشاركة له هنا في بطولة ميدان كلاسيك والتي حل فيها وصيفاً خلف رفيقه «بيور دايموند»، لكنه خاض تجربة أخرى في مضمار أسكوت ببريطانيا حل فيها خارج الميزان. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا