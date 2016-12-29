محمد حسن (دبي)

يودع مضمار ميدان العام 2016 بحفل سباق كبير يزدهي بفواصل من الإثارة والمتعة عبر أشواطه الثمانية التي يتنافس عبرها 99 خيلاً، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائزه المالية مليوناً و310 آلاف درهم برعاية (شركة الإمارات العالمية للألمنيوم).

ويدفع فريق جودلفين، والإسطبلات الأخرى، بنخبة من الخيول الناشئة بغرض تجربتها قبل انطلاقة سباقات الكرنفال في يناير المقبل .

ويضم الشوط الأول 12 خيلاً تتنافس لمسافة 1400 متر (مبتدئة)، ومن أبرز خيوله «كابيزانو» (بإشراف المدرب أبلبي/‏‏‏‏ وقيادة الفارس كولم اودينهو)، و«الأبيض» (ابن حرمش/‏‏‏‏ اونيل)، و«هيدن جيرني» (سلفراتنام/‏‏‏‏ هيس).

وتتنافس في الشوط الثاني 8 خيول لمسافة 1400 متر (شروط)، ويبرز من خيول الشوط كل من «مفيد» (سيمار/‏‏‏‏ مولين)، و«فلاي ات دون» (أبلبي/‏‏‏‏ اودينهو)، «اربوريست» (الرايحي/‏‏‏‏ اوشيه).وتتوفر كل عوامل الإثارة والمتعة في الشوط الخامس الرئيس في الحفل والذي خصص للخيول تصنيف (84 -95) لمسافة 1400 متر تكافؤ، حيث تشارك خيول قوية قادرة على المنافسة على اللقب والقتال حتى النهاية.