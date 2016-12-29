«الأولمبية» تدعم مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة

دبي(الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وفي إطار حرصه على التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الرياضية بهدف الارتقاء بأدائها والوصول برياضة الإمارات إلى أعلى المراتب القارية والدولية، اتخذت الأمانة العامة للجنة بقيادة المستشار محمد الكمالي الأمين العام كل الترتيبات اللازمة، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح المؤتمر الدولي السادس للرياضة في مواجهة الجريمة الذي تنظمه القيادة العامة لشرطة دبي من 17 إلى 19 يناير المقبل. وعقد اجتماع مشترك في مقر اللجنة الأولمبية ضم العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا من القيادة العامة لشرطة دبي المنسق العام للمؤتمر، ومن اللجنة الأولمبية محمد بن درويش النعيمي المدير التنفيذي وأحمد الطيب مدير إدارة الشؤون الرياضية وسالم ناصر الحبسي مدير إدارة البرامج الرياضية، وعبد الملك جاني مدير الأكاديمية الأولمبية.

وناقش المجتمعون دور اللجنة الأولمبية بدعم وإنجاح الحدث الدولي في دورته السادسة وتسخير كافة الإمكانيات والخبرات لإظهاره بصورة مشرفة في ظل مشاركة أكثر من 30 دولة. وأكد وفد اللجنة على تعاونهم مع اللجنة المنظمة إلى أبعد الحدود حتى يحقق المؤتمر أهدافه، ويحظى بتقدير الوفود الدولية المشاركة. وبدوره قدم العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا الشكر إلى سمو رئيس اللجنة الأولمبية، على توجيهاته الكريمة وحرصه على إنجاح الحدث، كما شكر وفد الأمانة العامة على تعاونهم مع شرطة دبي؛ ضمن المبادرات التي تقوم بها اللجنة لدعم وإنجاح كافة الأنشطة والمؤتمرات الرياضية، مؤكداً أن هذا التعاون ينعكس بلا شك بشكل إيجابي على المؤتمر الرياضي المقبل.