روضة السركال تتصدر ناشئات «آسيا الغربية» للشطرنج

العين(الاتحاد)
برعاية وحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رئيس نادي العين للثقافة والشطرنج، يسدل الستار مساء اليوم على منافسات بطولات آسيا الغربية للشطرنج للفئات العمرية من 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 سنة التي نظمها نادي العين للثقافة والشطرنج بمشاركة 160 لاعباً ولاعبة من 13 دولة.
ويقام حفل الختام وتتويج الفائزين في العاشرة مساء اليوم في فندق هيلي روتانا ريحان في مدينة العين، عقب الجولة التاسعة والأخيرة من بطولة الكلاسيكي ثالث بطولات آسيا الغربية وكانت قد أقيمت في أول يومين منافسات بطولات الشطرنج السريع والشطرنج الخاطف حيث حصدت الإمارات 21 ميدالية منها ثلاث ذهبيات. وتتصدر المتألقة روضة السركال منافسات فئة 8 سنوات للناشئات برصيد 4.5 نقطة بعد فوزها المستحق على أبرز منافساتها لاعبة كازاخستان أمينة سيريكباي وتلاحقها على الصدارة لاعبة الهند تيفيشا، كما يتصدر الواعد خالد طارق الطاهر منافسات فئة 10 سنوات برصيد 4.5 نقطة ويلاحقه على الصدارة لاعب سريلانكا جوناراتني والإيران آراد أريان مع الإماراتي عبدالله يحيى الحمادي. ويتنافس على لقب بطولة فئة 10 سنوات للإناث الإيرانية أرتيمس محجوب والإماراتية زينب درويش المعمري ولاعبة سريلانكا ميشيلا، وفي فئة 12 سنة تتصدر البطولة لاعبة سريلانكا ساشينتا كوديكارا مع لاعبة الهند جياشاه والإماراتية فاطمة الوهابي. أما فئة 14 سنة يتنافس فيها على منصات التتويج كل من الإماراتية وافية درويش المعمري مع لاعبة سريلانكا نيكليشا والإماراتية أمل فاضل الشامسي. وفي فئة 16 سنة تتصدر اللاعبة الإيرانية بيريس برصيد 5 نقاط وتلاحقها الهندية إيشيني والسريلانكية جيباي لكشمان، وتحتكر لاعبات سريلانكا المنافسة على لقب فئة 18 سنة من خلال اللاعبات هانسيكا وميتماني وفينارا.
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يتولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي السريلانكي «ويجي سوريا لكشمان» ويعاونه الدولي الإماراتي فيصل الحمادي نائباً لرئيس الحكام، والدوليون علي حسن راشد وأحمد محمد النعيمي وأحمد عادل والحكام سلمان طارق الطاهر ومحمد مال الله المنصوري وعيسى عبدالله المرازيق وحمدان الهنائي من سلطنة عُمان وإلياس خيرالله من لبنان وخديجة شريف من إيران. وأشادت الحكمة الإيرانية خديجة شريف بالتنظيم الرائع للبطولة، وأكدت سعادتها البالغة في زيارتها الأولى إلى الإمارات ومنبهرة بالتقدم الحضاري الذي رأته منذ وصولها، والتقدم العمراني الذي شهدته في طريق دبي العين، كما وجهت الشكر إلى اللجنة المنظمة وإلى الاتحاد الآسيوي لإتاحة الفرصة لها للوجود، إلى جانب التنظيم المبهر للبطولة.