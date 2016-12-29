إنفانتينو: 48 منتخباً في مونديال 2026.. قرار تحت الدراسة

رضا سليم ومراد المصري (دبي)

تصوير (أشرف العمرة، أفضل شام)

شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية أمس، الجلسة الختامية لمؤتمر دبي الرياضي الدولي الـ11، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي على مدار يومين، تحت شعار «حوكمة كرة القدم الحديثة»، بمشاركة نخبة من قيادات وصناع القرار في الاتحادات الدولية والقارية والوطنية والأندية والمؤسسات الكروية، وكبار نجوم اللعب والتدريب والتحكيم، في قاعة الجوهرة في مدينة جميرا.

وقام سموه بتكريم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وفكتور مونتالياني رئيس اتحاد الكونكاف، ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وحملت الجلسة الأخيرة من المؤتمر، الكثير من الإثارة، تحت عنوان «حوكمة كرة القدم دولياً»، وركزت على أهمية الحوكمة في نجاح الاتحادات الكروية الدولية والقارية، وتحدث فيها جياني إنفانتينو، وفكتور مونتالياني، وأدارها روب هاروس الإعلامي في أسوسيت بريس.

ووجه إنفانتينو الشكر إلى مجلس دبي الرياضي على تنظيم المؤتمر والحفاظ على مكاسبه، مؤكداً أنه شارك عدة مرات في المؤتمر، إلا أنه شارك في النسخة الماضية قبل فوزه برئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم،