الشباب السعودي يدعم زيادة استثمارات الطاقة المتجددة في إطار «رؤية 2030»

أبوظبي (الاتحاد)

تساهم ‬الخطة ‬التي ‬وضعتها ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية ‬لنشر ‬مشاريع ‬الطاقة ‬المتجددة ‬بشكلٍ ‬كبير ‬في ‬ترسيخ ‬أسس ‬التنمية ‬المستدامة ‬في ‬البلاد ‬بما ‬يلبي ‬آمال ‬وطموحات ‬الشباب ‬السعودي ‬الذين ‬تمت ‬دراسة ‬توجهاتهم ‬فيما ‬يتعلق ‬بالتنمية ‬المستدامة ‬وأهمية ‬نشر ‬مشاريع ‬وتقنيات ‬الطاقة ‬النظيفة، ‬عبر ‬الاستطلاع ‬العالمي ‬الذي ‬أجرته ‬شركة ‬أبوظبي ‬لطاقة ‬المستقبل «‬مصدر»‬.

ووجد استطلاع «مصدر» لرأي الشباب العالمي الذي شمل حوالي 5000 شاب وشابة تراوحت أعمارهم بين 18-25 سنة في 20 بلداً، أن 70% من الشباب والشابات في المملكة يتطلعون لرؤية المزيد من الإنفاق الحكومي على الطاقة المتجددة بما يعزز كفاءتها وانتشارها على نطاق واسع. وبحسب الاستطلاع، فإن 71% من المشاركين يعتقدون بأن القطاعين العام والخاص يتشاركون المسؤولية بالتساوي إزاء تسريع انتشار التكنولوجيا النظيفة.‏‭

وتتماشى نتائج استطلاع «مصدر» بشكل كبير مع إعلان خطة المملكة العربية السعودية في عام 2016 الرامية إلى تركيب 9.5 جيجاواط من الطاقة المتجددة والمنضوية تحت رؤية المملكة 2030 وهدفها قريب المدى المتمثل في تأمين 3.45 جيجاواط من مصادر متجددة في إطار برنامج التحول الوطني 2020.

ووضع برنامج التحول الوطني كذلك خطوات واضحة لتشجيع التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص من أجل تمكين الطاقة المتجددة من المساهمة بفعالية في مزيج الطاقة الوطني. ‬وستقوم ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية ‬بإرسال ‬وفد ‬رفيع ‬المستوى ‬إلى ‬القمة ‬العالمية ‬لطاقة ‬المستقبل، ‬أحد ‬أهم ‬فعاليات ‬أسبوع ‬أبوظبي ‬للاستدامة ‬2017، ‬والذي ‬سيوفر ‬فرصة ‬لمزيد ‬من ‬التفاعل ‬من ‬قبل ‬رواد ‬القطاع ‬حول ‬خطط ‬المملكة. ‬وستكون ‬الجلسة ‬التي ‬تقام ‬في ‬فترة ‬ما ‬بعد ‬الظهر ‬من ‬يوم ‬17 ‬يناير ‬ضمن ‬القمة، ‬مكرسة ‬للقضايا ‬والتحديات ‬والفرص ‬المرتبطة ‬بتحول ‬المملكة ‬العربية ‬السعودية ‬إلى ‬تبني ‬ونشر ‬المزيد ‬من ‬مشاريع ‬الطاقة ‬النظيفة.