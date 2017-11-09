رئيس الدولة يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء غداً

أبوظبي (وام)

دعا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جوامع الدولة غداً الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً، وذلك تيمناً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بإقامة صلاة الاستسقاء طلباً لنزول الغيث.

وحث سموه على الابتهال للمولى عز وجل بأن يعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على العباد والبلاد.

وأوضح الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أنه جرى التنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وكذلك دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، والتأكيد على مديري الهيئة في مختلف إمارات الدولة لاتخاذ ما يلزم لأداء الصلاة في الجوامع.

وبهذه المناسبة، توجه إلى المولى عز وجل أن يديم موفور الصحة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأن ينزل من الغيث المدرار ما ينبت بعده الخير وتبتهج به النفوس.