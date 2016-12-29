الراحلة زها حديد.. شكلت مباني العالم بتصاميم وانحناءات خاصة

المهندسة الراحلة زها حديد، التي تركت خلفها إرثاً حضارياً وفكرياً جسدتها بعلم الهندسة وتصاميم المباني بعد وفاتها عن عمر ناهز الـ 65 عاماً، استطاعت ترك بصماتها الواضحة في عدد كبير من المباني والجسور التي تميزت بتفرد تصاميمها وتغلبها على النمط السائد في جميع الفنون المعمارية بالعالم، والذي كان من أبرزها جسر الشيخ زايد في أبوظبي.

ومن تصاميمها الخالدة مركز الألعاب الأولمبية المائية في لندن، وتمكنت زها من الحصول على الميدالية الذهبية بصفتها أول امرأة تحصل عليها نظير جهدها وتفردها في مجال التصاميم الهندسية من قبل المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين(ريبا) ونظير خدماتها في تقديم تصاميم في مختلف دول العالم، بما في ذلك هونغ كونغ وألمانيا وأذربيجان، وحظيت زها بثقة العالم لما تقدمه من تصاميم وحصلت على صفقات عمل لتنفيذ مشاريع عالمية أصبحت بصمة وميزة لتلك الدول تتفاخر بها، ومن تلك الدول الإمارات وهونغ كونغ وألمانيا وأذربيجان وقطر، كما اقتحمت الفضاء الصيني، وفرضت نفسها هناك بوضع تصاميم لمنشآت مؤسسات وهيئات بارزة، ومن إبداعات زها حديد التي أذهلت العالم معرض أفعواني ساكلر في لندن، ومتحف ريفرسايد في متحف غلاسكو النقل، ودار الأوبرا في مدينة قوانغتشو في الصين. كما أنها فازت مرتين بجائزة ستيرلينج اربا ، وجائزة الهندسة المعمارية المرموقة في المملكة المتحدة. وفي عام 2010 فازت بتصميم مركز العمارة والفن المعاصر بروما ماكسي هو أول متحف وطني للفن المعاصر في إيطاليا، وفازت مرة أخرى في عام 2011 بجائزة أكاديمية غريس إيفلين في بريكستون.

ومن تصاميم زها حديد المميزة جسر الشيخ زايد في أبوظبي، والذي يُعتبر من التحف الفنية والفريدة من نوعها في العالم، حيث يبلغ طول الجسر نحو 800 متر، كما قامت بتصميم محطة إطفاء الحريق بألمانيا.

كما قامت المهندسة زها حديد بتصميم ملعب الوكرة هو الملعب القطري الكبير، الذي تراهن قطر على أنه سيكون ملعباً رائعاً في استضافة كأس العالم عام 2022.

والتزمت زها بالمدرسة التفكيكية التي تهتم بالنمط والأسلوب الحديث في التصميم، ونفذت 950 مشروعاً في 44 دولة، وتميزت أعمالها بأشكال تداعب الخيال، حيث كانت تضع تصميماتها في خطوط حرة سائبة لا تحددها خطوط أفقية أو رأسية، ونالت العديد من الجوائز الرفيعة والميداليات والألقاب الشرفية في فنون العمارة من عدة دول غربية.