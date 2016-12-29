ندى الحاج: رسائل غادة تخصها وحدها

أحمد فرحات بيروت (الاتحاد الثقافي)

من بين الإصدارات الجديدة التي ضجّت بها بيروت مؤخراً كتاب «رسائل أنسي الحاج إلى غادة السمان»، أعدته الروائية الشهيرة غادة السمان بنفسها، كاشفة فيه عن رسائل حب من الشاعر اللبناني الكبير أنسي الحاج، تعود إلى العام 1963 من القرن المنصرم، عندما كان الشاعر يومها في السادسة والعشرين من عمره، وهي في المقابل كانت في العشرين من عمرها.

انقسم الرأي العام الأدبي والثقافي في لبنان بين مؤيد لفكرة نشر هذه الرسائل ومعارض لها. المؤيدون وجدوا في الرسائل قيمة أدبية وإنسانية ذاتية استثنائية، تُضاف إلى رصيد الطرفين الإبداعيين الكبيرين، خصوصاً لجهة ما يمثلانه في المشهد الأدبي العربي الحديث، كل من موقعه طبعاً، وبخاصة الشاعر أنسي الحاج، الذي أثر حتى على «الذين لم يقرؤوه» على حدّ قول أحدهم، وأن من حق القارئ أن يعرف تفاصيل شخصية، غير مُسِفّة بطبيعة الحال، عن قطبين أدبيين أسهما في تشريح ظاهرة الحب والحرية في ظل مجتمعات عربية تعاني ما تعانيه من تناقضات حياتية وتباينات مجتمعية وحضارية لا تخفى على كل ذي لبّ.

أما المعارضون لنشر هذه الرسائل، فيرون أنه كان يجدر بغادة السمان نشر هذه الرسائل في حياة أنسي الحاج، وبعد أخذ رأيه كطرف مباشر معنيّ بها. وأن ما أقدمت عليه يؤكد بالتالي خيانتها لأمانة الراحلين، واستثمار أدبي وإعلامي في غير محله، ولاسيما بعد احتجابها الطويل عن نشر ما يمكن أن يُشكّل إضافة نوعيّة على تجربتها الكتابيّة نفسها، وخصوصاً في زمن انفجار أدب السرد العربي وبروز أسماء كاتبات عربيات تجاوزن بأسئلتهنّ الإبداعية و«التمردية» أسئلة غادة السمان على نحو ملحوظ، ولذلك كانت هذه القنبلة النشرية من غادة السمان لتقول من خلالها: إني هنا وإن الأمر لا يزال لي. وبعض المعارضين لنشر هذه الرسائل تحدّى غادة قائلاً: «ما دمت تجرّأت على نشر الرسائل، فيا حبّذا لو تكملين جرأتك بنشر سيرتك عن تلك المرحلة».

ولما سألنا الشاعرة ندى الحاج، ابنة الشاعر الكبير أنسي الحاج عن الموضوع وتعليقها عليه، اكتفت بالقول في سياق حوارنا معها: «أمام الآراء المنقسمة حول صوابيّة نشر تلك الرسائل أو عدم نشرها، كنتُ أفضّل لو أن الأديبة السمان سعت إلى أخذ موافقة أنسي قبل رحيله، فخصوصيّة تلك الرسائل الوجدانية الصارخة وأهميتها الأدبية تخصّ غادة السمان وحدها، وكان يمكنها الاحتفاظ بها لمفردها تطابقاً مع نيّة الشاعر الذي كان قد أرسلها إليها في حينها في زمن محدود منذ أكثر من خمسين عاماً».