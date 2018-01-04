الشارقة ينفرد بصدارة دوري رجال السلة

علي معالي (دبي)

انفرد فريق الشارقة بصدارة الترتيب لدوري رجال السلة بعد انتهاء الجولة الـ 12 من المسابقة، بعد الفوز على النصر 79 - 70 في المباراة التي جرت بينهما أمس الأول على صالة نادي النصر، ليرفع الملك رصيده إلى 17 نقطة، وتراجع النصر إلى المركز الثاني برصيد 16 نقطة، وكانت القمة مشتركة بين الملك والعميد قبل المباراة الأخيرة والتي فضت الشراكة بينهما لصالح الشارقة.

انتهت أرباع المباراة بنتيجة 20 - 22، و21 - 18، و19 - 17، و19 - 13، وكان واضحاً التقارب الكبير في مستوى لاعبي الفريقين في نقاط الأرباع الأربعة، حيث تفوق العميد في الربع الأول فقط، ولكن الشارقة نجح في أن يفرض تقدمه في الأرباع الثلاثة الأخرى، ولكن بفارق قليل من النقاط في الربع الثاني ونقطتين في الربع الثالث، وكان الربع الرابع هو الأكثر في فارق النقاط برصيد 6، وهو ما جعل المباراة تذهب في النهاية لمصلحة فريق الشارقة بفارق 9 نقاط 79 - 70، وأدار اللقاء الدولي محمد ريان والدولي عامر سيجري وفاتح أوغلو، وراقبها الدولي قاسم دعدوش.

وفي مباراة ثانية واصل فريق شباب الأهلي- دبي صحوته من جديد، وفاز على بني ياس 79 - 69 في المباراة التي جرت بينهما على صالة نادي بني ياس، وانتهت أرباعها بنتيجة 18 - 16، و18 - 19، و22 - 21، و21 - 13، وأدار اللقاء الدولي محيي الدين خطاب والدولي سالم الزعابي وأشرف جاد.

وشهدت المباراة تنافساً قوياً بين الفريقين في الأرباع الثلاثة الأولى، ووضح ذلك من خلال التقارب الكبير في النقاط والذي اتسع في الربع الرابع لصالح شباب الأهلي- دبي الذي يمتلك خبرات كبيرة بين صفوفه ساهمت في تفوقه في النتيجة النهائية للمباراة.

من جانب آخر، تقام المباراة النهائية لدوري سيدات السلة غداً بين سيدات النصر ونادي سيدات الشارقة في نهائي مكرر بين الفريقين منذ سنوات طويلة.